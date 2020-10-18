Стреляли резиновыми пулями: в Минске снова задержания

Сотрудники милиции на акции протеста в центре Минска возле универмага "Беларусь" стреляли в воздух резиновыми пулями, чтобы предупредительными залпами остановить протестующих, которые бросали в них камни. Всего силовики задержали около 100 участников оппозиционного шествия. В протестном движении приняли участие около 15 тысяч человек.

Белорусские силовики задержали около 100 человек на акциях протеста в Минске и в ряде других городов республики в воскресенье, 18 октября, сообщает правозащитный центр «Весна».

Начались протесты с того, что утром между двух домов элитного жилого комплекса «Каскад» на северо-западе Минска был вывешен красно-белый флаг белорусской оппозиции размером 71 на 36 метров.

Через некоторое время сюда приехали наряды милиции и машина МЧС , они поднялись наверх, обрезали крепления флага на обеих крышах, но жители успели схватить огромное полотно и затащить в квартиру.

В это же время — около 9 утра (совпадает с московским) — несколько девушек и парней из оппозиционного движения в синих масках на несколько минут перекрыли проспект Независимости около станции метро «Восток» на северо-востоке белорусской столицы около МКАД с растянутым транспарантом: «Проезжай, если поддерживаешь аресты и насилие».

Кроме того, утром в соцсетях минчане начали выкладывать видео, как в сторону центра по проспекту Независимости едут около 10 военных машин БТР, а также водомёты и внедорожники Toyota и Mercedes-Benz со стробоскопами.

Потенциальные места скопления народа, например — площадь, где находится Дворец Республики — были оцеплены полицией, вокруг них выставили металлические ограждения. В центре — около завода «Атлант» — скопились военные грузовики и автозаки.

Днем Следственный комитет Белоруссии в своем Telegram-канале обратился к жителям «не поддаваться на провокации организаторов беспорядков, думать о последствиях действий и быть благоразумными».

Руководство минского метро закрыло центральные станции «Площадь Ленина», «Октябрьская», «Купаловская», «Немига», «Первомайская» и «Пролетарская» в «целях обеспечения безопасности пассажиров».

Мобильный интернет в городе отключили «в рамках мероприятий, проводимых уполномоченными государственными органами по обеспечению нац. Безопасности», говорилось в сообщении « МТС Беларусь».

Шествие нескольких сот оппозиционеров, двинувшихся прямо по проезжей части, началось около трех часов дня на Партизанском проспекте. Через некоторое время скандирующая «Жыве Беларусь!» колонна выросла примерно до 15 тысяч человек, передает TUT.By.

Тут же начались задержания — люди в черной форме из опознавательных знаков и в балаклавах хаотично вылавливали из толпы по несколько митингующих и закрывали в тонированных микроавтобусах, стоящих рядом.

ГУВД сообщило, что возле универмага «Беларусь» правоохранители стреляли в воздух резиновыми пулями, чтобы предупредительными залпами остановить протестующих, которые бросали в них камни.

Около шести вечера оппозиционная акция закончилась. После этого интернет в Минске снова заработал.

После того как 9 августа в Белоруссии прошли выборы, на которых, по официальным данным, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал около 80% голосов, а лидер оппозиции Светлана Тихановская — около 20%, в стране начались массовые акции протеста.

Тихановская и ее сторонники заявили, что результаты электоральной гонки были сфальсифицированы в пользу действующего главы республики.

Уехавшая в Европу от уголовного преследования Тихановская заявила, что «у режима есть 13 дней, чтобы выполнить три обязательных требования: Лукашенко должен объявить об уходе. Насилие на улицах должно остановиться полностью. Все политзаключённые должны быть освобождены».

В противном случае она пригрозила национальной забастовкой всех предприятий, блокировкой всех дорог, обвалом продаж в государственных магазинах.

Президент Белоруссии же предупредил, что готов вести диалог с лидерами оппозиции, также допустил делегирование некоторых своих полномочий законодательным органам республики, однако уходить со своего поста Лукашенко не будет.

Евросоюз не признал итоги выборов в Белоруссии. ЕС объявил о введении санкций в отношении 44 белорусских чиновников, которые, по мнению содружества, ответственны за фальсификацию электорального процесса и насильственное подавление протестов.

Россия считает Лукашенко легитимным главой государства и расценивает санкции ЕС в отношении Белоруссии как вмешательство во внутренние дела республики, заявила Москва.