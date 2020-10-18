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В Праге прошли столкновения с полицией из-за коронавируса 

Lenta.ru 1 час назад
В Праге прошли столкновения с полицией из-за COVID
Фото: кадр видео
Столкновения с полицией прошли в центре Праги во время демонстрации против введенных ограничительных мер из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции. Как сообщает портал iDNES, в общей сложности на Староместской площади собрались более двух тысяч человек.
Мирная акция переросла в противостояние с полицейскими примерно через час после начала. Некоторые из собравшихся напали на стражей порядка, начали закидывать их камнями, банками и петардами, также протестующие жгли файеры. В центр города было стянуто подкрепление, силовики использовали слезоточивый газ и водомет. Отмечается, что среди собравшихся были агрессивные футбольные и хоккейные болельщики.
В результате произошедшего пострадали девять человек. Пятерым из них оказали помощь на месте, после чего отпустили. У них в основном были травмы головы, порезы или трудности с дыханием из-за слезоточивого газа.
Как отмечается, всего задержано несколько десятков человек. Утверждается также, что 50 человек попали в руки полиции еще до самой акции: люди шли на нее с оружием или пиротехникой.
В сентябре в Чехии из-за новой волны коронавируса объявлена чрезвычайная ситуация. С 14 октября власти ужесточили ограничения: запрещены сборища более шести человек, закрыты школы, рестораны, клубы. В стране также начали возводить временные госпитали для больных COVID-19. В общей сложности с начала пандемии в стране заразились более 168 тысяч человек, 1,3 тысячи из которых — умершие.
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В мире , Прага , Чехия
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