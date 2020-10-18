Пашинян предупредил о новом геноциде армян

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"Армяне Нагорного Карабаха стоят перед экзистенциальной угрозой, и решение у этой проблемы только одно - международное сообщество должно признать право Нагорного Карабаха на самоопределение в рамках принципа "отделение ради спасения". Потому что Нагорный Карабах, армяне Нагорного Карабаха не смогут выжить под контролем Азербайджана", - сказал Пашинян в интервью телекомпании France24 , текст которого приводит пресс-служба кабмина.

По его словам, это просто исключено, и международное сообщество должно признать независимость Нагорного Карабаха.

"И я, кстати, рад, что в Европе этот процесс уже начался на уровне местного самоуправления, городских советов. И мы надеемся, что он будет распространяться", - заявил премьер.

Премьер отметил, что недавно был опубликован видеоматериал о бомбардировке столицы Нагорного Карабаха Степанакерта, снятый представителями международных СМИ.

"Я обратил внимание, что на этих кадрах, в тех местах, куда сбрасываются бомбы, нет не только военной инфраструктуры, но и вообще ни одного военнослужащего. Это делается в рамках геноцидальной политики. Задачей Алиева (азербайджанского президента Ильхама Алиева – ред.), Азербайджана, как и прежде, является геноцид армян Нагорного Карабаха, то есть убийство, депортация и проведения этнической чистки", - отметил Пашинян.

Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт.

Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и кое-где - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.

Военный конфликт в Нагорном Карабахе уже унес сотни жизней с азербайджанской и армянской стороны.

"Мой отец, мать, жена, сын и племянница. Все были здесь. Все погибли", – рассказал Надир Гурбанов.

Ракетным ударам подверглись города непризнанной республики НКР и населенные пункты в Азербайджане, включая город Гянджа – второй по величине в стране.

В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях перемирия.

Позднее Ереван и Баку решили объявить перемирие с 00.00 18 октября (23.00 мск 17 октября). Тем не менее уже в ночь на воскресенье стороны обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня, а утром в воскресенье пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян сообщила, что азербайджанская сторона предприняла наступление на южном направлении линии соприкосновения в Нагорном Карабахе - на границе с Ираном.