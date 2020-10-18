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ВСУ обстреляли пригород Донецка из миномета 

Газета.Ru 16 минут назад
ВСУ обстреляли пригород Донецка из миномета
Фото: Reuters
Украинские военные обстреляли из миномета поселок Спартак, который расположен на окраине Донецка. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению Авдеевка — Спартак, выпущено четыре мины калибром 82 миллиметра", — заявил представитель республики.

Полный запрет на ведение огня вступил в силу в Донбассе 27 июля.
В 2014 году на Украине произошел госпереворот, после которого образовались самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики. В апреле того же года Украина начала против них военную операцию, боевые действия продолжаются до сих пор. По данным ООН, за это время в ходе конфликта погибли около 13 тыс. человек.
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В мире , Армия , Авдеевка , Донецк
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