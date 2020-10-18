В Финляндии назвали новую версию гибели Пушкина 

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Финляндии заявили, что Пушкин умер от туберкулеза. Такое странное открытие сделала финская журналистка Хелье Салонен, написав обзорную статью об истории этой некогда смертельной болезни. Её труд опубликовало издание Iltalehti

Салонен привела список известных литераторов, художников и музыкантов, которые, на её взгляд, скончались от туберкулеза.

«Многие знаменитости умерли от туберкулеза. Эдит Сёдергран, Ууно Кайлас, Сайма Хармая, Катри Вала, Эмили Бронте, Франц Кафка, Джордж Оруэлл, Амедео Модильяни, Фредерик Шопен, Александр Пушкин и Антон Чехов — это те, кто с достаточной степенью уверенности умер от туберкулеза», — заявила финская труженица пера.

Немедленно разразился скандал, сообщает «РИА Новости» . Статья Салонен вызвала возмущение у более образованных читателей. Один из них написал журналистке, что русский поэт погиб от ранения на дуэли с Жоржем Дантесом

Однако автор не смутилась и заявила, что «версий гибели знаменитостей много и альтернативное мнение позволительно».