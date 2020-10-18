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Эрдоган утверждает, что Россия, США и Франция поставляют вооружения Армении

ТАСС
48 минут назад
Президент Турции Тайип Эрдоган выступил в воскресенье с утверждением, что Россия, США и Франция поставляют вооружения Армении.
"Что они говорят на то, что мы поддерживаем наших азербайджанских братьев? Что говорит Минская тройка, США, Россия, Франция? Они поддерживают Армению. Они предоставляют Армении всевозможную поддержку в виде вооружений", - выразил мнение президент Турции.
Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября, на спорной территории начались активные бои. В Азербайджане и Армении введено военное положение, объявлена мобилизация. Стороны сообщали об убитых и раненых, в том числе среди гражданского населения. В результате состоявшихся в Москве по инициативе российской стороны консультаций Азербайджан и Армения договорились о прекращении огня с 11:00 мск 10 октября в гуманитарных целях для обмена пленными и телами погибших, однако позднее режим перемирия был нарушен.
В мире,Видео,Россия,Армения,Турция,Соединенные Штаты,Франция,
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