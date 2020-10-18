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Раскрыт единственно доказанный факт по МН17 

Майк Габриелян 58 минут назад
Немецкие читатели не поверили западным политикам, возложившим вину на Россию за катастрофу Boeing 777 над Донбассом. Они считают, что судить надо власти Украины, разрешившие полеты гражданским самолетам над театром боевых действий.
На днях МИД РФ сообщил, что Москва больше не будет участвовать в трехсторонних консультациях по вопросам катастрофы Boeing 777. Дипломатов возмутили продолжающиеся попытки «одностороннего возложения ответственности на Россию» и намерение Нидерландов подать жалобу в ЕСПЧ.
Найдены новые нестыковки в расследовании крушения МН17
Заявление МИД России заставило премьер-министра Нидерландов Марка Рюттена «выразить своё удивление». По его мнению, подобное решение будет очень "болезненным для родственников погибших". При этом на Украине привычно заговорили о том, что «Москва боится правды».
Читатели немецкого издания Die Welt в комментариях пишут, что реакция Россия стала ответом на пропаганду и политическое давление Запада. Об этом сообщает «Царьград».

«Украина не закрыла воздушное пространство над зоной боевых действий. Это единственный факт, который доказан. Но никого из следователей не интересует. Русские уже давно должны были покинуть театр. Когда принципиальные политические противники России ведут расследование, речь всегда идет не об объективных фактах и доказательствах, а о пропаганде и политическом давлении», пишет Eduard K.

По его мнению, следователи совершают преступление, не привлекая к суду тех, кто не остановил гражданские полеты над зоной боевых действий.

«России давно надо было это сделать. Те, кто смотрит на вранье "экспертов" Bellingcat, падают от смеха. Но еще очень полезно посмотреть на отношение к этому расследованию малазийцев», — комментирует Michel W.

Есть и те, кто недоумевает, почему не рассмотрена версия с украинским «Буком».

«Почему никто не расследует возможное причастие к инциденту украинского БУКа, который находился точно в этом районе?», — спрашивает Paul Z.

Напомним. Россия вышла из трёхсторонней группы по расследованию крушения самолёта «Боинг-777» (рейс MH17), Москва по-прежнему готова взаимодействовать с голландским следствием.
Ранее «Рамблер» сообщал, что офицер ПВО раскрыл, кто на самом деле причастен к крушению MH17.
Комментарии 191
В мире , Видео , ЕСПЧ , Boeing , МИД , Bellingcat
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