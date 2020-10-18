«Антикрымский союз»: в Крыму предупредили Турцию

Крыму предостерегли Турцию от вхождения в так называемую «Крымскую платформу». Об этом заявил РИА Новости глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель

По его словам, Анкара допустит серьезную стратегическую ошибку, если примет предложение Украины

«Если Турция на самом деле примкнет к так называемому киевскому проекту "Крымская платформа", который по сути своей является антикрымским союзом, враждебно настроенным против крымчан, то допустит серьезную стратегическую ошибку», — заявил Гемпель.

Также, по мнению Гемпеля, Турция рискует потерять надежного партнера в лице России и перестать быть привлекательным местом для российских туристов.

«Уверен, что Крым в скором времени станет более привлекателен для туристов, чем самые разрекламированные турецкие курорты», — сказал он.

16 октября Эрдоган на совместной пресс-конференции с украинским президентом Владимиром Зеленским заявил, что Турция по-прежнему поддерживает территориальную целостность Украины и не признает «незаконную аннексию» Крыма Россией. Турецкий президент подчеркнул, что рассматривает Украину как ключевую страну, которая способна обеспечить стабильность и безопасность Турции.

Крым вошел в состав России после проведенного в марте 2014 года референдума, на котором большинство проголосовавших жителей региона поддержали такое решение. Украина и страны Запада отказались признать результаты плебисцита.