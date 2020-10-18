Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

Трамп признался в любви к «премьер-министру Макрону» 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 4 1 час назад
Трамп признался в любви к «премьер-министру Макрону»
Фото: ТАСС
Президент США Дональд Трамп ошибочно назвал своего французского коллегу Эммануэля Макрона премьер-министром.
В штате Мичиган Трамп похвастался тем, что «остановил Парижское соглашение по климату». При этом он заявил:

«Я очень люблю премьер-министра Макрона, но я как-то спросил его, как обстоят дела, как там соглашение?».

По словам Трампа, «дела у соглашения не очень». Сейчас правительство Франции возглавляет Жан Кастекс, передает ТАСС.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что избирательная кампания становится тем грязнее, чем ближе день голосования. И Трампа, и его соперника Джо Байдена обвиняют в слабоумии. Их первые дебаты удостоились от избирателей и наблюдателей таких эпитетов, как «худшие президентские дебаты в истории Америки», «самая низкая точка в американской политической культуре в моей жизни».
Видео дня. Эрдоган вновь заявил, что Турция не признаёт Крым российским
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Трамп обещал «установить мир с позиции силы» Трамп обещал «установить мир с позиции силы» На Украине возмутились вмешательством США в вопрос покупки вакцины «Спутник V» На Украине возмутились вмешательством США в вопрос покупки вакцины «Спутник V» Живой коронавирус обнаружили на упаковке замороженной рыбы в Китае Живой коронавирус обнаружили на упаковке замороженной рыбы в Китае
В мире , Джозеф Байден , Дональд Трамп , Эммануэль Макрон , Деловая газета "Взгляд" , ИТАР-ТАСС , Париж , США , Франция
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сгорел за сутки: блогер успел написать предупреждение о COVID
Сгорел за сутки: блогер успел написать предупреждение о COVID
ЧП в Москве: подросток скончался после драки
ЧП в Москве: подросток скончался после драки
В московском фитнес-центре умер ребенок
В московском фитнес-центре умер ребенок
«Дело Навального»: спецслужбы Запада сели в лужу
«Дело Навального»: спецслужбы Запада сели в лужу
Видео
«Мокрую» посадку Ан-124 показали на видео
01:14
«Мокрую» посадку Ан-124 показали на видео
Испытания Турцией российских С-400 на Черном море попали на видео
00:11
Испытания Турцией российских С-400 на Черном море попали на видео
Россияне устроили с полицейскими драку и попали на видео
00:56
Россияне устроили с полицейскими драку и попали на видео
Опубликовано видео из «освобожденного» Гадрута
02:27
Опубликовано видео из «освобожденного» Гадрута
Кадыров: «Чеченцы здесь ни при чем»
01:20
Кадыров: «Чеченцы здесь ни при чем»
Происшествия
Российская стюардесса станцевала на фоне самолета и попала на видео
00:15
Российская стюардесса станцевала на фоне самолета и попала на видео
Опубликовано видео последствий взрыва на катере во Флориде
00:42
Опубликовано видео последствий взрыва на катере во Флориде
Происшествия В мире
Накинувшиеся на прохожего пьяные карлики попали на видео
01:09
Накинувшиеся на прохожего пьяные карлики попали на видео
Происшествия
Найден способ изменить мнение Эрдогана по Крыму
01:19
Найден способ изменить мнение Эрдогана по Крыму
Политика
Названа причина быстрого распространения COVID-19 в России
03:51
Названа причина быстрого распространения COVID-19 в России
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение