Трамп признался в любви к «премьер-министру Макрону» 

В штате Мичиган Трамп похвастался тем, что «остановил Парижское соглашение по климату». При этом он заявил:

«Я очень люблю премьер-министра Макрона, но я как-то спросил его, как обстоят дела, как там соглашение?».

По словам Трампа, «дела у соглашения не очень». Сейчас правительство Франции возглавляет Жан Кастекс, передает ТАСС