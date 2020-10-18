Китай выдвинул требование США

Власти Китая потребовали от США прекратить судебные преследования китайских ученых, работающих в Соединенных Штатах, сообщает газета The Wall Street Journal.

По информации издания, Китай предупредил США, что может задержать находящихся на территории Китая американцев, если Штаты не прекратят судебное преследование китайских исследователей, работающих в сфере военных технологий.

Минюст США еще летом предъявил ряду китайских ученых, работающих в Штатах обвинение в сокрытии связей с Народно-освободительной армией Китая (НОАК).

21 июля США потребовали в течение 72 часов закрыть генконсульство Китая в Хьюстоне из-за «воровства американских технологий» и «неподобающего использования систем студенческих обменов», на что Китай ответил зеркально и потребовал закрыть представительство США в Чэнду.