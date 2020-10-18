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Китай потребовал от США прекратить преследования китайских ученых 

Мир24 12 минут назад
Китай выдвинул требование США
Фото: МТРК «МИР» / Алан Кациев
Власти Китая потребовали от США прекратить судебные преследования китайских ученых, работающих в Соединенных Штатах, сообщает газета The Wall Street Journal.
По информации издания, Китай предупредил США, что может задержать находящихся на территории Китая американцев, если Штаты не прекратят судебное преследование китайских исследователей, работающих в сфере военных технологий.
Минюст США еще летом предъявил ряду китайских ученых, работающих в Штатах обвинение в сокрытии связей с Народно-освободительной армией Китая (НОАК).
21 июля США потребовали в течение 72 часов закрыть генконсульство Китая в Хьюстоне из-за «воровства американских технологий» и «неподобающего использования систем студенческих обменов», на что Китай ответил зеркально и потребовал закрыть представительство США в Чэнду.
Сообщается также, что Китай несколько раз направлял предупреждение властям США касательно ситуации с учеными по дипломатическим каналам. В Госдепартаменте ситуацию комментировать отказались, однако заявили, что у американцев могут возникнуть проблемы с выездом из Китая в случае предъявления обвинений со стороны местных властей. Представители Китая от комментариев также отказались.
Ранее стало известно, что Китай и Россия были избраны в Совет ООН по правам человека.
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Комментарии 2
В мире , ООН , Госдеп США , Министерство юстиции США , Wall Street Journal , Китай , США , Чэнду
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