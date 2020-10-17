«Священная война»: в Минске задержали 40 человек

Минске полиция задержала не менее 40 участников протестных акций. На одной из улиц прошла онлайн-встреча протестующих с лидером оппозиции Светланой Тихановской . Беседа была завершена по прибытии ОМОНа. Также в центре Минска несколько десятков человек с флагами Белоруссии и СССР исполнили хором песню "Священная война".

Полицейские в Минске в субботу, 17 октября, задержали не менее 40 участников молодежных маршей и маршей женщин, организованных оппозицией, требующей ухода Александра Лукашенко с поста президента Белоруссии и проведения новых выборов.

Среди прочих, были задержаны журналисты Вадим Замировский и Всеволод Зарубин (оба — TUT.BY и БелаПАН), а также Дарья Спевак (Onliner.by).

На них составили административные протоколы по двум административным статьям — участие в несанкционированном массовом мероприятии и неповиновение требованиям должностного лица — и увезли в изолятор на улице Окрестина.

Участники женского марша в Минске собрались днем на востоке белорусской столицы и двинулись в центр, однако некоторые центральные районы к тому времени были уже огорожены силовиками, которые и начали задерживать митингующих.

Протестующие студенты же были задержаны на пересечении проспекта Независимости и улицы Козлова, в «автозаках» оказалось около 10 человек, сообщает TUT.By. Позднее, вечером на площади Победы несколько десятков человек с флагами Белоруссии и СССР исполнили хором песню «Священная война».

В это же время на улице Новая Боровая прошла онлайн-встреча протестующих с лидером оппозиции Светланой Тихановской, находящейся сейчас в одной из европейских стран.

Трансляция закончилась, когда к этому месту прибыл наряд ОМОНа.

Правозащитный центр «Весна» также сообщил, что владелец местной IT-компании Bamboo Group Владислав Герчиков был задержан правоохранителями, когда сидел в собственной машине во дворе своего дома.

В городе Гродно протестующие скупили все сладости в местной кондитерской «Любовь Тортова» — таким образом оппозиционеры выразили уважение заведению, которое несколькими днями ранее отказалось делать на заказ торт для ОМОНа.

Всего, по словам правозащитников, силовики завели более 350 уголовных дел на 312 участников оппозиционных протестных акций по всей стране.

Наиболее частыми статьями против них являются «массовые беспорядки», «сопротивление сотруднику милиции» и «уклонение от уплаты налогов».

Накануне председатель республиканского КГБ Белоруссии Иван Тертель предупредил, что оппозиция собирается дестабилизировать ситуацию в стране. По словам правоохранителя, планируется массовая провокация, после которой противники Лукашенко обвинят силовые структуры в тяжких последствиях.

Это, в свою очередь, может привести к всплеску акций протеста. Он указал, что зарубежные организаторы и кураторы хотят обвинить силовые структуры Белоруссии в тяжких последствиях провокации.

Внешние враги поняли, что у Минска «хороший кулак» — так сам Лукашенко прокомментировал военные учения, проведенные белорусским Минобороны на западе страны.

По его словам, маневры «образумили» заграничных дестабилизаторов.

Тихановская же была объявлена в межгосударственный розыск за призывы к насильственному свержению конституционного строя, сообщило МВД РФ

Санкция по этой статье предполагает до пяти лет лишения свободы. Тихановская включена в базу разыскиваемых лиц в России в рамках сотрудничества Москвы и Минска по линии СНГ, но дел против нее в России не возбуждалось.

Сама же лидер оппозиции заявила, что белорусы, якобы обманутые на выборах, «вышли на улицы, чтобы вернуть свои голоса, и получили за это пули, дубинки, тюремные камеры и циничную ложь режима». Она назвала такую политику властей Белоруссии государственным террором.

«У режима есть 13 дней, чтобы выполнить три обязательных требования: Лукашенко должен объявить об уходе. Насилие на улицах должно остановиться полностью. Все политзаключённые должны быть освобождены», — говорилось в обращении оппозиционера.

В противном случае она пригрозила национальной забастовкой всех предприятий, блокировкой всех дорог, обвалом продаж в государственных магазинах.

После того как 9 августа в Белоруссии прошли выборы, на которых, по официальным данным, Лукашенко набрал около 80% голосов, а Тихановская — около 20%, в стране начались массовые акции протеста.

Тихановская и ее сторонники заявили, что результаты электоральной гонки были сфальсифицированы в пользу действующего главы республики.

В республике по инициативе Тихановской был создан Координационный совет оппозиции по транзиту власти, однако Генпрокуратура посчитала, что его деятельность не соответствует законодательству, признав его незаконным.