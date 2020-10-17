Трамп вновь станцевал перед избирателями под Y. M. C. A. 

POTUS GOT SOME NEW MOVES! @realDonaldTrump you are a hoot and a half and the country loves you! #MAGA pic.twitter.com/CCfHTBtJr2— Brian Clowdus (@BrianClowdus) October 16, 2020

На записи видно, что американский лидер ритмично танцует на публике, а зрители пытаются повторить движения лидера страны.