Ереван обвинили в переброске боевиков из Сирии в Карабах

Собеседник URA.RU подчеркнул, что Армения, в свою очередь, действительно пользуется услугами иностранных добровольцев. В частности на армянской стороне воюют группировки, состоящие из курдов и езидов. По его мнению, они нужны Армении, чтобы создать единый фронт борьбы с турками.