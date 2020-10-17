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В США казнят первую женщину почти за 70 лет

News.ru
1 час назад
Власти Соединённых Штатов впервые за более чем 70 лет казнят женщину. Лизу Монтгомери признали виновной в убийстве беременной и похищении её ребёнка.
В США казнят женщину впервые за 70 лет
Фото: Лиза МонтгомериЛиза Монтгомери
Из материалов дела следует, что в октябре 2004 года Монтгомери приехала в дом жертвы, 23-летней Бобби Джо Стиннетт, под предлогом покупки щенка. Она придушила беременную верёвкой, а потом схватила кухонный нож и вырезала ребёнка из живота. Женщина была на восьмом месяце беременности. Позже убийца пыталась выдать девочку за свою.
Адвокаты Монтгомери утверждали, что она страдала от галлюцинаций в момент преступления, но присяжные отклонили этот аргумент. Защита также ссылалась на психосоматическое расстройство своей доверительницы под названием псевдоциез (ложная беременность). Из-за него женщина полагала, что она беременна, также у неё проявлялись внешние признаки беременности.
Тем не менее её признали виновной. Приговор о высшей мере вынес в октябре 2007 года Окружной суд Западного округа штата Миссури. Он будет приведён в исполнение в тюрьме Терре-Хот в штате Индиана через смертельную инъекцию 8 декабря 2020 года.
Последней женщиной, казнённой правительством США, была Бонни Хеди, она умерла в газовой камере в штате Миссури в 1953 году.
Как отмечает Associated Press, Монтгомери станет девятым федеральным заключённым, подвергнутым высшей мере наказания с тех пор, как Минюст возобновил казни в июле после почти 20-летнего перерыва.
Приостановление реализации высшей меры наказания было связано с отсутствием согласованных правил применения смертельных инъекций. Неофициальный мораторий работал только на федеральном уровне. Всё это время власти штатов казнили преступников, писал NEWS.ru.
В мире,Минюст РФ,Associated Press,Соединенные Штаты,
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