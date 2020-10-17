Французы вышли на улицы после зверского убийства учителя

Учитель истории Самюэль Пати был жестоко убит 16 октября, спустя несколько дней после того, как на уроке продемонстрировал карикатуры на пророка Мухаммеда. Пати выбрал карикатуры из журнала в качестве примера свободы выражения, что вызвало негодование исламистских кругов.