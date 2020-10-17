Французы вышли на улицы после зверского убийства учителя

В разных городах Франции
в воскресенье проходят манифестации и митинги в поддержку свободы слова и против варварства. Акции организованы в Лионе, Тулузе
, Нанте
, Лилле
, Марселе
, Страсбурге
и в других городах спустя несколько дней после убийства учителя, сообщает «Интерфакс»
. Среди участников — несколько членов правительства.
Учитель истории Самюэль Пати был жестоко убит 16 октября, спустя несколько дней после того, как на уроке продемонстрировал карикатуры на пророка Мухаммеда. Пати выбрал карикатуры из журнала в качестве примера свободы выражения, что вызвало негодование исламистских кругов.
Преподавателя, как уже установлено, обезглавил 18-летний чеченец Абдулак Анзоров, имевший статус беженца во Франции. Его ликвидировали полицейские.
Власти Франции расценили нападение как террористическое. Национальная церемония прощания с учителем состоится в среду, 21 октября.