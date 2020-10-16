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В ВОЗ рассказали об эффективном средстве от COVID-19

Москва24
21 минуту назад
Препарат дексаметазон показал высокую эффективность при COVID-19 в тяжелой форме. Об этом рассказал глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адан Гебрейесус.
В ВОЗ рассказали об эффективном средстве от COVID-19
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Кирилл Зыков портал мэра и правительства Москвы/Кирилл Зыков
По словам эксперта, ранее проведенное исследование показало, что для терапии недостаточно эффективны лопинавир и ритонавир. Кроме того, было принято решение отказаться от гидроксихлорохина.
"Промежуточные результаты этого исследования теперь показывают, что два других средства – ремдесивир и интерферон – имеют слабый эффект на предотвращение смертности или уменьшение времени пребывания в больнице", – приводит РИА Новости его слова.
Ранее сообщалось, что российский препарат от коронавируса "Арепливир" перестали продавать за рубеж, поскольку в РФ на него высокий спрос. Представитель компании-производителя отметил, что поставки в страны Средней Азии были разовыми, а не постоянными.
В мире,ВОЗ,РИА Новости,
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