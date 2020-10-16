В ВОЗ рассказали об эффективном средстве от COVID-19

Препарат дексаметазон показал высокую эффективность при COVID-19 в тяжелой форме. Об этом рассказал глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адан Гебрейесус.

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Кирилл Зыков портал мэра и правительства Москвы/Кирилл Зыков

По словам эксперта, ранее проведенное исследование показало, что для терапии недостаточно эффективны лопинавир и ритонавир. Кроме того, было принято решение отказаться от гидроксихлорохина.

"Промежуточные результаты этого исследования теперь показывают, что два других средства – ремдесивир и интерферон – имеют слабый эффект на предотвращение смертности или уменьшение времени пребывания в больнице", – приводит РИА Новости его слова.