Белорусский КГБ предупредил о возможных провокациях

Глава КГБ Белоруссии Иван Тертель предупредил, что оппозиция собирается дестабилизировать ситуацию в стране. По словам правоохранителя, планируется массовая провокация, после которой противники Александра Лукашенко обвинят силовые структуры в тяжких последствиях. Это, в свою очередь, может привести к всплеску акций протеста.

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«В последние дни мы получаем из различных источников, в том числе за рубежом, от наших партнерских спецслужб, информацию о готовящейся в нашей стране провокации», — сказал глава Комитета госбезопасности республики (КГБ) Иван Тертель.

По его словам, основная цель подобных действий — дестабилизировать ситуацию в Белоруссии «на фоне явно уменьшающейся уличной активности и срыва планов по устремлениям к трудовым коллективам, студенчеству с целью инспирации протестного движения».

Глава КГБ уверен, что зарубежные организаторы и кураторы хотят обвинить силовые структуры Белоруссии в тяжких последствиях провокации. «И тем самым практически использовать последний шанс на реализацию своих планов», — отметил Тертель.

Он заверил, что в связи с этим «комитетом во взаимодействии с другими правоохранительными органами проводится комплекс мероприятий по проверке информации, установлению всех причастных лиц и привлечению их к ответственности».

Глава белорусской спецслужбы также призвал население «быть бдительными, позаботиться о своих близких, не допустить их втягивания в противоправную деятельность».

Внешние силы поняли, что у Минска «хороший кулак», заявил ранее президент республики Александр Лукашенко. Военные учения, проведенные белорусским Минобороны на западе страны, «образумили» иностранцев.

«Мы посмотрели западный наш регион, присмотрелись, пристрелялись, по-военному говоря. Наверное, это все-таки образумило там, за пределами страны, что мы имеем хороший кулак и можем очень серьезно ответить», — сказал он на встрече с генеральным секретарем ОДКБ Станиславом Засем. Он выразил мнение, что в Белоруссии могла произойти «цветная революция», поэтому власти «были вынуждены реагировать, в том числе демонстрировать силу».

Лукашенко в очередной раз заявил, что основная причина, по которой происходят акции протеста с начала августа, — внешние силы. «Не было бы внешнего давления и влияния, никогда бы этого в Беларуси не было», — уверен он.

Белорусы стали выходить на улицы после того, как были обнародованы предварительные результаты выборов президента республики. Как по ним, так и по окончательным итогам, победителем стал Александр Лукашенко, руководящий страной четверть века. Согласно официальным данным, за него проголосовали более 80%, в то время как за Светлану Тихановскую — лидера оппозиции — всего 10%.

Сторонники оппозиции считают, что результаты были сфальсифицированы. Люди устраивали массовые акции протеста, которые вылились в противостояние с силовиками, массовые задержания и сотни пострадавших. Как следствие, ЕС ввел точечные санкции в отношении тех лиц Белоруссии, которые причастны к подавлению демонстраций.

Ранее Тихановская объявила Лукашенко ультиматум. Он заключается в трех требованиях: глава страны должен объявить о своем уходе, в Белоруссии должно полностью прекратиться насилие над сторонниками оппозиции, а все политзаключенные должны быть освобождены.

По словам Тихановской, у Минска есть всего 13 дней на то, чтобы выполнить эти условия. В противном случае, как пообещала Тихановская, «вся страна мирно выйдет на улицы с народным ультиматумом»,

26 октября начнется забастовка предприятий, блокировка дорог и «обвал продаж в государственных магазинах». Свои требования политик назвала «народным ультиматумом» и разместила их в своем Telegram-канале.

Тихановская заметила, что оппозиция неоднократно указывала на то, что готова пойти на диалог. «Но разговор за решеткой — это не диалог. Избивать свой народ после заявлений о готовности к переговорам — не диалог», — добавила она.

Глава белорусской оппозиции, которая сейчас находится в Литве, предупредила, что «белорусы будут продолжать свой мирный и настойчивый протест» до 25 октября.