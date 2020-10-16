США ответили Путина на предложение о ДНСВ

Белый дом назвал "обреченной на провал" инициативу Путина о продлении ДСНВ без учета замораживания размеров ядерных арсеналов двух стран.

США надеются, что РФ пересмотрит свою позицию по ДСНВ до начала "дорогостоящей гонки вооружений".