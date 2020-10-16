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В Молдавии за сутки выявили 784 новых случая коронавируса

RT на русском
25 минут назад
В Молдавии за сутки выявили 784 новых случая коронавирусной инфекции COVID-19, общее число заболевших — 65 860.
В Молдавии за сутки выявили 784 новых случая коронавируса
Фото: ReutersReuters
Об этом сообщает пресс-служба Минздрава республики.
Всего 1549 пациентов с COVID-19 скончались, 46 543 человека выздоровели.
Ранее вирусолог профессор Анатолий Альтштейн в беседе с ФАН оценил ситуацию с COVID-19.
В мире,Анатолий Альтштейн,Молдова, Республика,
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