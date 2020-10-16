Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

«Не нужно надувать щеки»: санкции ЕС против РФ провалились 

Артём Кульша 1 час назад
«Не нужно надувать щеки»: санкции ЕС против РФ провалились
Фото: Reuters
Санкции Европейского союза против России из-за инцидента с политиком Алексеем Навальным вызывают чувство неловкости. Об этом сообщает Handelsblatt.
Вчера Совет Евросоюза ввел из-за инцидента с Навальным ограничительные меры в отношении директора ФСБ Александра Бортникова, первого заместителя главы администрации президента России Сергея Кириенко, главы управления президента по внутренней политике Андрея Ярина, полномочного представителя президента в Сибирском федеральном округе Сергея Меняйло, заместителей министра обороны Алексея Криворучко и Павла Попова и Государственного научно-исследовательского института органической химии и технологии.
В тот же день немецкое издание Handelsblatt назвало это правильной мерой, но слишком слабой по сравнению с вербальным возмущением, которое выжала из себя канцлер Германии Ангела Меркель, а также недостаточной для того, чтобы Россия поняла, что ЕС больше не станет мириться с обращением Кремля с оппозиционерами.
Издание назвало реакцию Европейского союза на инцидент с Навальным в ее нынешнем виде вызывающей лишь чувство неловкости.

«Не нужно надувать щеки, а потом не свистеть», — выразило оно уверенность, призвав Брюссель принимать больше мер для защиты активистов и правозащитников по всему миру.

20 августа, как сообщал «Рамблер», Навальный был госпитализирован в Омске, а 22-го — перевезен в клинику в Берлине. 2 сентября власти Германии заявили, что он был отравлен химическим нервно-паралитическим отравляющим веществом из группы «Новичок». 23 сентября политик был выписан из больницы. С тех пор он неоднократно обвинял в своем отравлении власти России.
Видео дня. Брутал притворялся жрицей любви и выманивал деньги у мужчин
Комментарии 2
В мире , Павел Попов , Андрей Ярин , Алексей Навальный , Ангела Меркель , Александр Бортников , Алексей Криворучко , Сергей Кириенко , Сергей Меняйло , ФСБ , Администрация Президента РФ , ЕС , Совет Европы
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Девушка-маугли»: Шурыгина полностью обнажилась ради эффектного кадра на песке
«Девушка-маугли»: Шурыгина полностью обнажилась ради эффектного кадра на песке
Несовершеннолетняя опубликовала фото с пьяным Павлом Волей
Несовершеннолетняя опубликовала фото с пьяным Павлом Волей
Российскую студентку в борделе за 100 тысяч
Российскую студентку в борделе за 100 тысяч
В Киеве пригрозили России «потоком гробов»
В Киеве пригрозили России «потоком гробов»
Видео
Опубликовано видео последствий взрыва на катере во Флориде
00:42
Опубликовано видео последствий взрыва на катере во Флориде
Происшествия В мире
Накинувшиеся на прохожего пьяные карлики попали на видео
01:09
Накинувшиеся на прохожего пьяные карлики попали на видео
Происшествия
Маневры Каспийской флотилии попали на видео
00:26
Маневры Каспийской флотилии попали на видео
Армия Войска
Писателя задержали за изнасилование 11-летней девочки
00:29
Писателя задержали за изнасилование 11-летней девочки
Происшествия
Жилой дом провалился под землю в Брянской области
00:12
Жилой дом провалился под землю в Брянской области
Происшествия
Появилось видео новых подробностей дела Ефремова
03:01
Появилось видео новых подробностей дела Ефремова
Общество
Университет магии в Подмосковье попал на видео
02:50
Университет магии в Подмосковье попал на видео
Общество
Террористы хотели взорвать монумент «Родина-мать» в Волгограде
01:20
Террористы хотели взорвать монумент «Родина-мать» в Волгограде
Происшествия
Суд наказал оскорблявшую детей в приюте соцработницу
00:15
Суд наказал оскорблявшую детей в приюте соцработницу
Происшествия
Убийца школьницы в Домодедове показал, где спрятал ее тело
00:24
Убийца школьницы в Домодедове показал, где спрятал ее тело
Происшествия Криминал
Больше видео
Ещё Свернуть