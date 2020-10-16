«Не нужно надувать щеки»: санкции ЕС против РФ провалились 

В тот же день немецкое издание Handelsblatt назвало это правильной мерой, но слишком слабой по сравнению с вербальным возмущением, которое выжала из себя канцлер Германии Ангела Меркель , а также недостаточной для того, чтобы Россия поняла, что ЕС больше не станет мириться с обращением Кремля с оппозиционерами.

Издание назвало реакцию Европейского союза на инцидент с Навальным в ее нынешнем виде вызывающей лишь чувство неловкости.

«Не нужно надувать щеки, а потом не свистеть», — выразило оно уверенность, призвав Брюссель принимать больше мер для защиты активистов и правозащитников по всему миру.

20 августа, как сообщал «Рамблер», Навальный был госпитализирован в Омске, а 22-го — перевезен в клинику в Берлине. 2 сентября власти Германии заявили, что он был отравлен химическим нервно-паралитическим отравляющим веществом из группы «Новичок». 23 сентября политик был выписан из больницы. С тех пор он неоднократно обвинял в своем отравлении власти России.