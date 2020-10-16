Французы и британцы устроили «гребешковую войну» в Ла-Манше

Британская газета The Daily Telegraph рассказала , что в Ла-Манше снова вспыхнули «гребешковые войны». Французские траулеры столкнулись с британскими лодками, рыбаки запускали сигнальные ракеты и бросали сковородки.

В начале недели около 20 французских судов окружили две британские лодки, после чего французы начали кидаться камнями, сковородками, вылили масло на британцев и запустили в них сигнальные ракеты. Напряженность в британских водах растет, так как британцы могут ловить там рыбу круглый год, а французы — только с 15 мая по 1 октября.

Россия снова говорит «Njet»

Немецкая газета Welt заявила , что угроза главы МИД России Сергея Лаврова заморозить отношения с Евросоюзом не приносит пользы ни России, ни Западу. По версии издания, это может завести стороны в тупик, а единственным решением проблем может стать новая политика по примеру 1980-х.

Welt подчеркнула, что Лавров сам настаивает на «безоговорочной готовности» Германии вступить в диалог по делу оппозиционера Алексея Навального . «Москва слишком хорошо знает, что санкции ЕС против России не просто упали с неба. Они также не свидетельствуют о высокомерии, в котором министр обвиняет ЕС», — отметило издание.

Украинцы заподозрили Зеленского в сговоре с Путиным

Военный эксперт Олег Жданов заявил, что решение президента РФ Владимира Путина снять санкции с нескольких украинских предприятий — результат «тайных договоренностей» с главой Украины Владимиром Зеленским. Как сообщает «Главред», в обмен на это Украина планирует одобрить создание зоны свободной торговли (ЗСТ) в Донбассе.

Жданов заявил, что Россия решила снять санкции прямо перед украинскими выборами неслучайно: Зеленский решил, что на избирательных участках украинцев опросят о ЗСТ. «А следующим шагом нам предложат на основании зоны свободной торговли на Донбассе широкомасштабную дружбу и сотрудничество с Российской Федерацией», — заявил эксперт.

Убийства, которые шокировали США

Газета The Post and Courier рассказала о преступлениях, которые «шокировали США». Суд присяжных признал популярную на YouTube визажистку Алиссу Дэйволт виновной в убийстве двух младенцев.

Жительница Южной Каролины родила двух детей (первого в 2017-м, второго в 2018 году) дома и выбросила обоих в мусорные баки. Дэйволт утверждала, что оба ребенка были мертворожденными, но присяжные ей не поверили. Ей грозит пожизненное заключение.

Британцы призвали остановить «экспорт политкорректности» из США

Британский писатель Дуглас Мюррей заявил, что мир в большом долгу перед США: «от безопасности и торговли до технологий и культуры — миру есть за что благодарить Америку». Однако есть один «экспортный товар», который не нужен миру в целом и Британии в частности, — это культурные войны США, отметил Мюррей в своей колонке для New York Post.

Несколько лет назад движение #MeToo из США хлынуло прямо в Великобританию и «уничтожило» министра обороны, который 15 лет назад положил руку на колено журналистке. «И, конечно же, благодаря Black Lives Matter очень американские расовые дебаты полностью перенесены в Великобританию. <…> Радикалы, которые пытаются навязать британскому обществу американские расовые войны, продолжают добиваться своего», — заявил Мюррей, отметив, что активисты BLM безосновательно хотят снести памятник адмиралу Нельсону.