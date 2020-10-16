Украинские шахтеры поднялись на поверхность

Горняки шахты "Октябрьская" Криворожского железорудного комбината (КЖРК, Днепропетровская область Украины), протестовавшие в забое 43 дня, поднялись на поверхность. Об этом сообщил в пятницу глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.
"16 октября все на поверхности", — написал он Telegam-канале, уточнив, что их 18 человек. Волынец пояснил, что это стало возможным после достижения договоренностей с администрацией предприятия. "Переговоры между протестующими и администрацией КЖРК закончились положительно: [мировое] соглашение подписано", — заверил он.
Протесты горняков в Кривом Роге начались 3 сентября. В некоторые дни под землей находились более 200 человек. Шахтеры требовали повышения зарплаты, отставки руководства предприятий, возвращения льготного стажа, которого их лишили, а также прекращения нарушений при аттестации. Шахтеры КЖРК обратились за помощью к властям страны и к Европейскому парламенту с просьбой защитить их от произвола руководства комбината. 4 сентября администрация КЖРК сообщила о приостановке производства и призвала бастующих подняться на поверхность.