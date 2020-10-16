Украинские шахтеры поднялись на поверхность

"16 октября все на поверхности", — написал он Telegam-канале, уточнив, что их 18 человек. Волынец пояснил, что это стало возможным после достижения договоренностей с администрацией предприятия. "Переговоры между протестующими и администрацией КЖРК закончились положительно: [мировое] соглашение подписано", — заверил он.