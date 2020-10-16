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«Путин боится»: украинский генерал пригрозил России 

Павел Тиунов 31 минуту назад
Президент России Владимир Путин боится начинать полномасштабные военные действия против Киева, поскольку огромные потери среди российских солдат могут дестабилизировать ситуацию в РФ, заявил генерал украинской армии Сергей Кривонос. Он отметил, что в настоящее время в случае войны россиянам будут противостоять уже опытные бойцы, сообщает РИА Новости.
Кривонос признал, что военно-технический потенциал России не идет ни в какое сравнение с украинским оснащением. Однако в случае возникновения активных военных действий на первый план, по его словам, выйдет опыт солдат, а не «количественно-качественное соотношение».
По его словам, за последние 6,5 лет украинцы стали опытными и «прекрасно замотивированными солдатами». Именно поэтому, считает Кривонос, Российско-украинская война грозит огромными потерями и «потоком гробов» для армии РФ.
По его словам, российские власти, осознавая этот факт, не решатся на открытый конфликт с Киевом. Отчасти еще и потому, что большое количество жертв среди россиян может дестабилизировать ситуацию внутри страны. В пример Кривонос привел первую чеченскую войну.

«Сотни, тысячи трупов российских солдат, которых привозили домой, тогда расшатали ситуацию очень сильно. И они (российские власти — прим. ред.) понимают угрозу этого», — пояснил генерал.

Сергей Кривонос известен своими громкими высказываниями. Так, в сентябре он заявил, что Украина будет добиваться того, чтобы Россия либо отдала ей Крым, либо осталась без штанов. В качестве мер по достижению цели генерал назвал западные санкции и усиление обороноспособности страны, чтобы иметь возможность применить силовой метод решения проблемы.
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В мире , Видео , Владимир Путин , РИА Новости
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