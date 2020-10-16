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Япония сольет в Тихий океан воду из резервуаров АЭС «Фукусима» 

runews24.ru 46 минут назад
Япония превратит Тихий океан в «Фукусиму»
Фото: Public domain
Правительство Японии согласовало предложение сбросить в океан очищенную от радиоактивных частиц воду с аварийной атомной станции.
Такие меры власти вынуждены принять из-за того, что в хранилищах не хватает места для установки новых резервуаров. Вода, которая используется для предотвращения плавления трех поврежденных активных зон реактора, проходит систему очистки. Однако фильтр не позволяет обезвредить все высокорадиоактивные вещества. Например, тритий — радиоактивный изотоп водорода.
Сейчас на АЭС хранится более 1,23 млн тонн воды в 1044 резервуарах. При этом её объём постоянно растёт. Для постепенного сброса радиоактивной воды потребуется создание дополнительного оборудования.
Представители рыболовной отрасли заявляют о падении доверия потребителей к их продукции в случае, если проект реализуют. В правительстве Японии заявляют, что готовы оказать им всестороннюю поддержку.
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В мире , Экология , Япония
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