"Красный телефон остановил ядерную войну"

Телеканал Al Arabiya рассказал , что одну из решающих ролей в разрешении Карибского кризиса сыграло постоянное общение лидеров СССР и США . В течение нескольких дней президент США Джон Кеннеди и глава СССР Никита Хрущев общались по телеграфу и радиосвязи, в конце концов прийдя к соглашению.

Канал отмечает, что Карибский кризис сделал очевидной еще одну проблему в отношениях двух стран: средства связи между ними работали очень медленно, на дешифровку одного послания Хрущева Кеннеди уходило больше 12 часов. После кризиса было решено создать новую «горячую линию» Вашингтон - Москва («красный телефон»).

Сначала эта «горячая линия» была телетайпом, а не телефонной линией. Необходимые для него чернила, запчасти и систему декодирования для перевода доставляли из Норвегии, так как оба государства боялись шпионажа и предпочитали полагаться на нейтральную третью сторону.

В августе 1963-го по «горячей линии» было отправлено первое американское сообщение с текстом «the quick brown fox jumped over the lazy dog's back 1234567890» (с англ. «шустрая бурая лисица перепрыгнула через ленивого пса 1234567890»). В СССР в ответ отправили длинное описание погоды в Москве.

Сначала линия связи вела только до Пентагона , к 1978 году ее продлили до Белого дома. В СССР говорили, что линия ведет до Кремля, но существовали подозрения, что на самом деле она вела к секретному месту в Москве.

«Горячую линию» удалось создать благодаря системе длинных телефонных кабелей, проложенных под водой через Ньюфаундленд, Шотландию и Скандинавию.

В 1985-м линия стала включать факсы, а к 2007-му к ней добавились компьютеры и электронная почта. «Горячую линию» страны также использовали во время конфликта Индии и Пакистана, войны в Персидском заливе и ввода советских войск в Афганистан.

Как писал «Рамблер», Карибский кризис начался в октябре 1962 года после переброски на Кубу советских ядерных вооружений. СССР принял решение о переброске после того, как американские баллистические ракеты «Юпитер», способные нести ядерные боеголовки, оказались в Турции.