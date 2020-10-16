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"Красный телефон остановил ядерную войну"

Мария Иванова
25 минут назад
Телеканал Al Arabiya рассказал, что одну из решающих ролей в разрешении Карибского кризиса сыграло постоянное общение лидеров СССР и США. В течение нескольких дней президент США Джон Кеннеди и глава СССР Никита Хрущев общались по телеграфу и радиосвязи, в конце концов прийдя к соглашению.
Канал отмечает, что Карибский кризис сделал очевидной еще одну проблему в отношениях двух стран: средства связи между ними работали очень медленно, на дешифровку одного послания Хрущева Кеннеди уходило больше 12 часов. После кризиса было решено создать новую «горячую линию» Вашингтон - Москва («красный телефон»).
Сначала эта «горячая линия» была телетайпом, а не телефонной линией. Необходимые для него чернила, запчасти и систему декодирования для перевода доставляли из Норвегии, так как оба государства боялись шпионажа и предпочитали полагаться на нейтральную третью сторону.
В августе 1963-го по «горячей линии» было отправлено первое американское сообщение с текстом «the quick brown fox jumped over the lazy dog's back 1234567890» (с англ. «шустрая бурая лисица перепрыгнула через ленивого пса 1234567890»). В СССР в ответ отправили длинное описание погоды в Москве.
Сначала линия связи вела только до Пентагона, к 1978 году ее продлили до Белого дома. В СССР говорили, что линия ведет до Кремля, но существовали подозрения, что на самом деле она вела к секретному месту в Москве.
«Горячую линию» удалось создать благодаря системе длинных телефонных кабелей, проложенных под водой через Ньюфаундленд, Шотландию и Скандинавию.
В 1985-м линия стала включать факсы, а к 2007-му к ней добавились компьютеры и электронная почта. «Горячую линию» страны также использовали во время конфликта Индии и Пакистана, войны в Персидском заливе и ввода советских войск в Афганистан.
Как писал «Рамблер», Карибский кризис начался в октябре 1962 года после переброски на Кубу советских ядерных вооружений. СССР принял решение о переброске после того, как американские баллистические ракеты «Юпитер», способные нести ядерные боеголовки, оказались в Турции.
Кризис продолжался 13 дней, но в итоге США и СССР достигли соглашения и вывели с Кубы и из Турции ядерное оружие.
В мире,Джон Кеннеди,Пентагон,Соединенные Штаты,
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