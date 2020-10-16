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Швейцария ввела санкции против России за строительство Крымского моста 

ТАСС и ещё 9 1 час назад
Швейцария вслед за Европейским союзом внесла в санкционный список двух граждан России и четыре российские компании, принимавшие участие в строительстве железнодорожной части Крымского моста. Соответствующий документ опубликован на сайте Государственного секретариата экономики страны (SECO).
Как следует из пояснения SECO, речь идет о "модификации" постановления правительства Швейцарии, принятого 2 апреля 2014 года, которое вводит запрет на финансовые и экспортно-импортные операции, имеющие отношение к Крыму и городу Севастополь.
Крымский мост опять не нравится Европе
В санкционный список Швейцарии с 15 октября включены Леонид Рыженькин, замдиректора компании "Стройгазмонтаж", руководивший проектом строительства, и генеральный директор АО ТК "Гранд сервис экспресс" (ТК "ГСЭ") Александр Ганов. В черный список внесены также компания "Ленпромтранспроект", АО "Дирекция по строительству железной дороги Беркакит Томмот Якутск", Федеральное государственное унитарное предприятие "Крымская железная дорога" и Крымская первая страховая компания.
Постановление швейцарского правительства от 2 апреля 2014 года модифицировалось до настоящего времени в общей сложности 29 раз. Швейцария, не являющаяся членом Евросоюза, следует тем не менее в фарватере санкционной политики Брюсселя, пополняя вслед за ЕС свой черный список.
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Комментарии 20
В мире , Видео , Леонид Рыженькин , Александр Ганов , ЕС , Стройгазмонтаж , Республика Саха (Якутия) , Великобритания , Томмот , Швейцария , Якутск
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