Швейцария вслед за Европейским союзом внесла в санкционный список двух граждан России и четыре российские компании, принимавшие участие в строительстве железнодорожной части Крымского моста. Соответствующий документ опубликован на сайте Государственного секретариата экономики страны (SECO).

Как следует из пояснения SECO, речь идет о "модификации" постановления правительства Швейцарии, принятого 2 апреля 2014 года, которое вводит запрет на финансовые и экспортно-импортные операции, имеющие отношение к Крыму и городу Севастополь.

В санкционный список Швейцарии с 15 октября включены Леонид Рыженькин , замдиректора компании "Стройгазмонтаж" , руководивший проектом строительства, и генеральный директор АО ТК "Гранд сервис экспресс" (ТК "ГСЭ") Александр Ганов . В черный список внесены также компания "Ленпромтранспроект", АО "Дирекция по строительству железной дороги Беркакит Томмот Якутск", Федеральное государственное унитарное предприятие "Крымская железная дорога" и Крымская первая страховая компания.

Постановление швейцарского правительства от 2 апреля 2014 года модифицировалось до настоящего времени в общей сложности 29 раз. Швейцария, не являющаяся членом Евросоюза, следует тем не менее в фарватере санкционной политики Брюсселя, пополняя вслед за ЕС свой черный список.