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«Как Южный Тироль»: Баку рассказал о вариантах самоуправления для Карабаха 

News.ru и ещё 4 1 час назад
«Как Южный Тироль»: Баку рассказал о вариантах самоуправления для Карабаха
Фото: РИА Новости
В Баку никогда не исключали предоставления Нагорному Карабаху самоуправления внутри Азербайджана. Об этом заявил помощник президента Азербайджана Ильхама Алиева Хикмет Гаджиев.
Представитель Баку дал совместное интервью испанской газете EL MUNDO и немецкому изданию Die Welt по Skype.
Мы никогда не исключали предоставления Нагорному Карабаху самоуправления в границах Азербайджана. Что-то вроде того, что происходит в регионе Южный Тироль (немецкоговорящий регион Италии с широкой автономией. — NEWS.ru) или на финских островах Аланд (населённых шведами. — NEWS.ru). Но вы не можете изменить международно признанные границы силой, — подчеркнул Гаджиев.
Ранее президент Азербайджана заявлял, что после окончания войны на территории Нагорного Карабаха смогут мирно жить армянская и азербайджанская общины. Он также обещал вложение инвестиций и реализацию социальных программ в регионе.
Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.
Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии.
Открытые боестолкновения в Нагорном Карабахе возобновились 27 сентября. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер, писал NEWS.ru.
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Комментарии
В мире , Армия , Война, Карабах , Хикмет Гаджиев , Ильхам Алиев , Азербайджан , Армения , Баку
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