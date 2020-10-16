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Байден назвал возможной легализацию марихуаны

Газета.Ru
26 минут назад
Кандидат на пост президента США Джо Байден заявил, что считает возможной легализацию марихуаны. Об этом сообщает ABC.
Байден допустил легализацию марихуаны
Фото: ReutersReuters
Кроме того, он отметил, что не считает необходимым назначать тюремный срок тем, кто употребляет наркотики. По его мнению, этих людей необходимо направлять на обязательное лечение в медучреждения. Политик также призвал строить больше клиник, которые будут специализироваться на борьбе с наркозависимостью.
"Мы должны декриминализировать марихуану с тем, чтобы дела, связанные с этим, не числились за людьми и при задержании полицией человек мог сказать, что у него нет криминальной истории", - сказал Байден.
Соответствующее заявление он сделал в рамках выступления перед избирателями в штате Пенсильвания.
В мире,США,Джозеф Байден,
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