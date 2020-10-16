Байден допустил легализацию марихуаны

Кроме того, он отметил, что не считает необходимым назначать тюремный срок тем, кто употребляет наркотики. По его мнению, этих людей необходимо направлять на обязательное лечение в медучреждения. Политик также призвал строить больше клиник, которые будут специализироваться на борьбе с наркозависимостью.
"Мы должны декриминализировать марихуану с тем, чтобы дела, связанные с этим, не числились за людьми и при задержании полицией человек мог сказать, что у него нет криминальной истории", - сказал Байден.
Соответствующее заявление он сделал в рамках выступления перед избирателями в штате Пенсильвания.