На Украине спрогнозировали эпидемию

На Украине составили прогноз по изменению эпидемиологической ситуации на фоне продолжающейся эпидемии коронавируса COVID-19 в стране. Об этом сообщает 112.ua.

Так, Киевская школа экономики заявила, что коронавирусный сценарий движется по худшему пути развития, однако есть шанс изменить ситуацию, если взять ее под контроль.

В противном случае, уточняет старший исследователь департамента экономико-политических исследований Киевской школы экономики Юрий Ганиченко, к концу 2020 года число летальных исходов в стране может достигнуть отметки в 20 тыс. скончавшихся.

По его словам, ежедневный прирост новых случаев COVID-19 может подняться до 10 тыс. человек с ноября.

Ганиченко подчеркнул, что при такой эпидемиологической ситуации медицинская система будет максимально загружена, поэтому властям "уже сейчас вводить комплексные ограничения в областях с активной вспышкой".