Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

На Украине спрогнозировали эпидемиологическую ситуацию в стране к концу 2020 года 

Газета.Ru и ещё 1 36 минут назад
На Украине спрогнозировали эпидемию
Фото: Reuters
На Украине составили прогноз по изменению эпидемиологической ситуации на фоне продолжающейся эпидемии коронавируса COVID-19 в стране. Об этом сообщает 112.ua.
Так, Киевская школа экономики заявила, что коронавирусный сценарий движется по худшему пути развития, однако есть шанс изменить ситуацию, если взять ее под контроль.
В противном случае, уточняет старший исследователь департамента экономико-политических исследований Киевской школы экономики Юрий Ганиченко, к концу 2020 года число летальных исходов в стране может достигнуть отметки в 20 тыс. скончавшихся.
По его словам, ежедневный прирост новых случаев COVID-19 может подняться до 10 тыс. человек с ноября.
Ганиченко подчеркнул, что при такой эпидемиологической ситуации медицинская система будет максимально загружена, поэтому властям "уже сейчас вводить комплексные ограничения в областях с активной вспышкой".
Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 39,1 млн заболевших, более 29 млн человек выздоровели, а более миллиона пациентов — умерли. В России выявили свыше 1,3 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали "Спутник V". 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название "ЭпиВакКорона". Ее разработал новосибирский центр "Вектор".
Газета.Ru: последние новости
ВОЗ предупредила о возможном росте смертности от COVID-19 ВОЗ предупредила о возможном росте смертности от COVID-19 Lufthansa Technik подтвердила техобслуживание белорусского самолета Lufthansa Technik подтвердила техобслуживание белорусского самолета В одном самолете с Байденом обнаружили больного COVID-19 В одном самолете с Байденом обнаружили больного COVID-19
Комментарии
В мире , Украина , Владимир Путин , Российский фонд прямых инвестиций
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Новый премьер Киргизии высказался о авиабазе РФ
Новый премьер Киргизии высказался о авиабазе РФ
«Да, я алкоголик»: Хрусталев сделал признание
«Да, я алкоголик»: Хрусталев сделал признание
Божена Рынска вместе с дочерью заболела коронавирусом
Божена Рынска вместе с дочерью заболела коронавирусом
Умер бывший муж Успенской
Умер бывший муж Успенской
Видео
Университет магии в Подмосковье попал на видео
02:50
Университет магии в Подмосковье попал на видео
Общество
Террористы хотели взорвать монумент «Родина-мать» в Волгограде
01:20
Террористы хотели взорвать монумент «Родина-мать» в Волгограде
Происшествия
Суд наказал оскорблявшую детей в приюте соцработницу
00:15
Суд наказал оскорблявшую детей в приюте соцработницу
Происшествия
Убийца школьницы в Домодедове показал, где спрятал ее тело
00:24
Убийца школьницы в Домодедове показал, где спрятал ее тело
Происшествия Криминал
Толкающие сломанный автобус пассажиры попали на видео
00:20
Толкающие сломанный автобус пассажиры попали на видео
Происшествия
Антимасочницу силой вывели из зрительного зала в театре
00:46
Антимасочницу силой вывели из зрительного зала в театре
Происшествия
Опубликовано видео строительства БАМ-2
11:53
Опубликовано видео строительства БАМ-2
В мире
Появилось видео взрыва бомбы времен ВОВ в Польше
00:29
Появилось видео взрыва бомбы времен ВОВ в Польше
В мире
Опубликовано видео манипуляций с презентации Apple
05:00
Опубликовано видео манипуляций с презентации Apple
В мире
Появилось видео подробностей дела Картрайта
01:49
Появилось видео подробностей дела Картрайта
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение