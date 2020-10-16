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Макрон заявил, что верит в диалог с Россией 

РИА Новости 45 минут назад
Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что несмотря на принятые санкции против России в связи с ситуацией вокруг Алексея Навального, продолжает верить в диалог с Москвой, подчеркнув при этом, что ЕС не готов отказываться от своих принципов.

"Я продолжаю верить в прозрачный, но требовательный диалог с Россией. Россия наш сосед, но мы не откажемся от своих принципов, особенно когда речь идет о химическом оружии", — сказал Макрон журналистам в Брюсселе перед началом саммита ЕС.

Ранее Евросоюз опубликовал постановление, в котором говорится, что в черный список включены директор ФСБ Александр Бортников, первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко и еще четыре высокопоставленных российских чиновника.
Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной — пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
Позднее Навального перевезли самолетом на лечение в Германию. После этого правительство ФРГ со ссылкой на военных медиков заявило, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции. ОЗХО заявила, что в организме Навального найдено вещество, аналогичное по характеристикам "Новичку", но не значившееся в списках запрещенных химикатов.
В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что за месяц Россия направила Германии три запроса о правовой помощи по ситуации с Навальным, ответы на них не получены.
Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре. По его словам, Россия готова взаимодействовать с Европой по ситуации с Навальным, но нуждается в информации от Парижа и Берлина.
Берлинская клиника Charite 23 сентября сообщила, что Навальный был выписан из стационара, его состояние удовлетворительное, лечащие врачи не исключают его полного выздоровления.
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В мире , Видео , Европа , Политика , Алексей Навальный , Эмманюэль Макрон , МИД , ЕС , Бельгия , Брюссель , Германия , Франция
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