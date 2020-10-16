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Белорусская милиция заявила о готовности применить оружие против демонстрантов 

РИА «ФедералПресс» 19 минут назад
Начальник ГУВД Мингорисполкома Иван Кубраков заявил, что сотрудники правоохранительных органов готовы применять оружие на несанкционированных акциях протеста.
В интервью телеканалу ОНТ Кубраков отметил, что применение оружия — это крайняя мера. К ней силовики прибегнут в случае, если уже невозможно иначе выполнить поставленную задачу — защитить граждан или пресечь нападение на сотрудников ОВД. По словам начальника минской милиции, силовики и до этого применяли оружие, если это было необходимо для защиты законных интересов граждан и для пресечения преступлений.
Напомним, массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента. На них победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко. Согласно подсчетам ЦИК, он набрал чуть более 80% голосов. Политические противники Лукашенко не согласны с результатами выборов.
Ранее «ФедералПресс» сообщал, в новый санкционный список Евросоюза может войти Лукашенко.
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В мире , Видео , СНГ , Александр Лукашенко , ЕС , МВД , Центризбирком России , ФедералПресс
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