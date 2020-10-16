Начальник ГУВД Мингорисполкома Иван Кубраков заявил, что сотрудники правоохранительных органов готовы применять оружие на несанкционированных акциях протеста.

В интервью телеканалу ОНТ Кубраков отметил, что применение оружия — это крайняя мера. К ней силовики прибегнут в случае, если уже невозможно иначе выполнить поставленную задачу — защитить граждан или пресечь нападение на сотрудников ОВД. По словам начальника минской милиции, силовики и до этого применяли оружие, если это было необходимо для защиты законных интересов граждан и для пресечения преступлений.

Напомним, массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента. На них победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко . Согласно подсчетам ЦИК , он набрал чуть более 80% голосов. Политические противники Лукашенко не согласны с результатами выборов.