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Президент Бразилии уволил прятавшего деньги в трусах сенатора 

Lenta.ru 1 час назад
В Бразилии уволен прятавший деньги в трусах сенатор
Фото: Reuters
Президент Бразилии Жаир Болсонару уволил вице-спикера правительства в Сенате Чико Родригеса, прятавшего деньги в трусах во время антикоррупционного обыска. Об этом сообщает The Guardian.
В среду, 14 октября, федеральная полиция проводила операцию, связанную с хищениями средств из бюджета системы здравоохранения штата Рорайма, сенатором от которого был избран Родригес. При обыске правоохранители обнаружили около 30 тысяч реалов (416 тысяч рублей) наличными, причем часть денег была спрятана в нижнем белье и между ягодиц сенатора.
Родригес уволился по собственной просьбе. При этом он отверг обвинения в коррупции, отметив, что соперники пытаются запятнать его имя.

«У меня чистая биография и респектабельная жизнь. Я никогда не участвовал ни в каких скандалах», — заверил бывший сенатор.

В мае Федеральный верховный суд Бразилии заподозрил президента в превышении полномочий и вмешательстве в деятельность органов следствия. 24 апреля в отставку подал министр юстиции и общественной безопасности Сержиу Мору. Он был назначен Болсонару на этот пост для борьбы с коррупцией, а ушел после увольнения президентом главы федеральной полиции. Мору считает, что президент Бразилии таким образом хотел помешать расследованию уголовных дел с участием его сыновей. После этого судья Федерального суда Селсу ди Мелу одобрил расследование в отношении Болсонару из-за публичных обвинений в использовании служебного положения в личных целях.
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