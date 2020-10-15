В Германии объяснили скандал из-за Лукашенко

"Мы можем подтвердить, что в настоящее время самолет "Белавиа" находится в зоне обслуживания в Lufthansa Technik", - сообщил представитель Lufthansa Technik Вольфганг Райнерт.
"Мы можем подтвердить, что работы по всем самолетам клиентов, которые находятся сейчас в Гамбурге (место базирования Lufthansa Technik), ведутся в плановом режиме. Договор по текущему обслуживанию самолета "Белавиа" обсуждался и был заключен несколько месяцев назад. Основополагающим принципом Lufthansa Technik является строгое соблюдение национальных и международных страновых и персональных санкционных предписаний (эмбарго). Как предприятие, работающее на глобальном рынке, мы следуем действующим национальным и международным нормам экспортного контроля. Мы последовательно следим за развитием событий в этой сфере и им следуем", - добавил собеседник агентства.