В Германии объяснили скандал из-за Лукашенко

Он при этом не смог уточнить, является ли этот борт действительно самолетом президента Белоруссии, отметив, что такую информацию может предоставить "Белавиа" как эксплуатант судна. Несмотря на призывы рабочих, компания выполняет все контракты, сообщил Райнерт.