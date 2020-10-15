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Курортный город заплатит приезжающим туристам по 100 долларов 

Москва24 42 минуты назад
Курортный город заплатит туристам по 100 долларов
Фото: Pixabay
Курортный город Гленвуд-Спрингс в США готов заплатить 100 долларов прибывшим туристам, сообщает портал Travel and Leisure.
Данный бонус рассчитан на первую тысячу человек, которые забронируют место в одной из городских гостиниц. Сообщается, что им выдадут карту с этой суммой. Данное предложение действует до 30 ноября.
Картой можно будет расплачиваться в местных торгово-развлекательных заведениях. Также на деньги на этой карте можно будет приобрести экскурсии, поход на спа-процедуры или поездку на рафтинг.
Гленвуд-Спрингс — курортный город в штате Колорадо. Сообщается, что это место известно благодаря минеральным источникам и прекрасному пейзажу. Кроме того, в городе функционируют роскошные отели.
Ранее замглавы комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль призвал россиян отказаться от поездок за рубеж без строгой необходимости. Он отметил напряженность ситуации с коронавирусом и напомнил о соблюдении мер предосторожности.
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Комментарии
В мире , Леонид Огуль , Госдума
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