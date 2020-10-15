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Замглавы СНБО Украины пригрозил России «потоком гробов» 

РИА Новости 9 минут назад
В Киеве пригрозили России «потоком гробов»
Фото: CC BY 4.0 / Адміністрація Президента України /
Заместитель секретаря украинского Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Сергей Кривонос пригрозил России, якобы стремящейся дестабилизировать ситуацию на Украине, "потоком гробов" и напомнил о войне в Чечне.
Он отметил, что военно-технический потенциал РФ значительно выше украинского. "Если посчитать количество оружия и число военнослужащих в вооруженных силах Украины и вооруженных силах РФ, это достаточно большая разница. Но есть одно но: украинская армия имеет прекрасный боевой опыт, который получила за эти 6,5 лет войны. В украинской армии служат мотивированные военнослужащие, имеющие замечательный опыт ведения боевых действий", — сказал Кривонос в интервью интернет-изданию "Обозреватель", опубликованному в четверг.
Заместитель секретаря СНБО считает, что для Москвы не является проблемой "ментально начать полномасштабную агрессию" против Киева, но это может быть чревато огромными потерями.

"Но они понимают, что огромное количество потерь, которые получат их вооруженные силы, это поток гробов, которые пойдут в Российскую Федерацию. Вспомним 1994-96 годы. Что тогда дестабилизировало ситуацию в РФ? Чеченская война. Сотни, тысячи трупов российских солдат, которых привозили домой, тогда расшатали ситуацию очень сильно. И они понимают угрозу этого.

Поэтому их задача — сделать так, чтобы мы сами себя внутри дестабилизировали, а потом они бы смогли сказать: подождите, украинцы сами не могут навести порядок в своей стране, так почему к нам претензии, почему против нас санкции?" — считает замсекретаря СНБО.

Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
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В мире , Верховная Рада , Чеченская Республика
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