Пока вы не уснули: России бросили вызов в Сирии 

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Россия может потерять Каспийское море

Россия может лишиться доминирования в Каспийском море в результате конфликта в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает «Свободная пресса».

Путин сделал тревожное заявление о безработице

В России обостряется проблема безработицы. Об этом, как сообщает пресс-служба Кремля, заявил президент страны Владимир Путин. Сегодня, как сообщал «Рамблер», глава государства провел встречу с главой Карачаево-Черкессии Рашидом Темрезовым.

ЕС ввел санкции против РФ из-за Навального

Европейский союз ввел санкции в отношении России из-за инцидента с политиком Алексеем Навальным. Об этом сообщает ТАСС.

Закупающий у России газ Китай стал газовой державой

Китай, закупающий газ в России, в том числе по трубопроводу «Сила Сибири», внезапно увеличил оценку собственных доказанных запасов сланцевого топлива, что фактически делает его газовой державой, пишет Reuters.

Рубль испортит россиянам Новый год

Глава музея «Фабрика елочных игрушек» Игорь Хмелев предупредил о росте цен на елочные игрушки из-за скачка курса евро.

России бросили вызов в Сирии

Власти Ирана подтвердили, что развёртывают некоторые средства ПВО в Сирии. Об этом, в частности, сообщил официальный представитель иранских вооружённых сил Абу Фадл Шикараджи, который в то же время отметил, что у Исламской Республики пока что нет возможности предоставить своим союзникам «всё бесплатно».

Первая страна готова объявить о дефолте из-за COVID-19

Зарубежные СМИ пишут, что власти Замбии готовы объявить в стране дефолт. Он наступил из-за кризиса, который был вызван коронавирусом.

Скандал с «Самбо-70»: Плющенко посоветовали закрыть рот

Тело российской школьницы нашли в канализации

Сбежавшая из дома девятиклассница найдена мертвой в канализационном колодце, сообщает Telegram-канал ТАСС. По подозрению в жестоком убийстве задержан её 20-летний знакомый.

Найдено последнее пророчество Джуны о России

Интернет-пользователи нашли одно из последних пророчеств целительницы Джуны Давиташвили о России. Как сообщает портал 13news. ru, в нем она обещала стране процветание.