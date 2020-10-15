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Пока вы не уснули: России бросили вызов в Сирии 

Сергей Василенок 1 час назад
Пока вы не уснули: России бросили вызов в Сирии
Фото: Reuters
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Путин сделал тревожное заявление о безработице

В России обостряется проблема безработицы. Об этом, как сообщает пресс-служба Кремля, заявил президент страны Владимир Путин. Сегодня, как сообщал «Рамблер», глава государства провел встречу с главой Карачаево-Черкессии Рашидом Темрезовым.
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Европейский союз ввел санкции в отношении России из-за инцидента с политиком Алексеем Навальным. Об этом сообщает ТАСС.
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Китай, закупающий газ в России, в том числе по трубопроводу «Сила Сибири», внезапно увеличил оценку собственных доказанных запасов сланцевого топлива, что фактически делает его газовой державой, пишет Reuters.
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Рубль испортит россиянам Новый год

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России бросили вызов в Сирии

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Комментарии
В мире , Владимир Путин , Ренат Лайшев , Алексей Навальный , Евгений Плющенко , ЕС , РИА Новости , ИТАР-ТАСС , Reuters
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