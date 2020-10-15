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Спикер парламента Киргизии отказался от обязанностей президента 

Деловая газета «Взгляд» 39 минут назад
Спикер парламента Киргизии отказался от роли президента
Фото: РИА Новости
Спикер киргизского парламента Канат Исаев сообщил, что не собирается исполнять обязанности главы государства, заявил премьер-министр страны Садыр Жапаров.

«Исаев официально заявил, что не будет исполнять обязанности президента», — цитирует Жапарова ТАСС.

В четверг президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков объявил о решении покинуть пост. Он также призвал премьер-министра Садыра Жапарова и других политиков увести своих сторонников из Бишкекв и вернуть мирную жизнь. Сейчас, по словам объявившего об отставке президента, ситуация в Киргизии близка к конфликту между протестующими и силовиками.
В пятницу Жээнбеков подписал указ о введении на территории Бишкека режима чрезвычайного положения до 21 октября. Кроме того, Жээнбеков подписал указ об отставке премьер-министра республики Кубатбека Боронова. Новым премьером стал Садыр Жапаров.
С 5 октября в Бишкеке проходят протесты сторонников партий, которые не прошли в парламент республики по итогам выборов. Центральная избирательная комиссия Киргизии объявила, что назначит повторные выборы в парламент республики до 6 ноября.
Газета ВЗГЛЯД писала, что Канат Исаев должен был стать исполняющим обязанности президента Киргизии, согласно конституции республики.
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Комментарии
В мире , Садыр Жапаров , Сооронбай Жээнбеков , Деловая газета "Взгляд" , ИТАР-ТАСС , Кыргызстан
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