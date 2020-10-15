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Нидерланды отреагировали на решение РФ по делу MH17 

Павел Тиунов 50 минут назад
Нидерланды отреагировали на решение РФ по делу MH17
Фото: ТАСС
Нидерланды сожалеют, что Россия приняла решение выйти из трехсторонних консультаций по крушению авиалайнера Boeing, сбитого в небе над Донбассом в 2014 году, заявил министр иностранных дел страны Стеф Блок. Он отметил, что решение Москвы особенно близко к сердцу восприняли родственники жертв трагедии, сообщает РИА Новости.
Ранее, как сообщал «Рамбелр», представители МИД РФ заявили, что участие России в консультациях стало невозможным. Однако дипломаты добавили, что Москва по-прежнему готова разбираться в обстоятельствах катастрофы, но уже исключительно с представителями компетентных органов из Нидерландов.
Стеф Блок, комментируя решение россиян, подчеркнул, что РФ вышла из консультаций в одностороннем порядке.

«Нидерланды глубоко сожалеют об этом решении России», — подчеркнул министр.

По его словам, самые острые чувства по этому поводу испытали родственники погибших, поскольку им стало «особенно больно».
Boeing, выполнявший рейс «Амстердам — Куала-Лумпур», как сообщал «Рамблер», был сбит в небе над Донбассом в 2014 году. В результате погибли 298 человек. В настоящее время в Гаагском суде обвиняемыми по делу о катастрофе проходят россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов, а также украинец Леонид Харченко. По версии следствия, для удара по Boeing был использован зенитно-ракетный комплекс «Бук», стоявший на вооружении в 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС РФ из Курска. Российские военнослужащие утверждают, что выстрел был сделан с территории подконтрольной украинской армии.
Не так давно независимый технический эксперт Юрий Антипов отметил интересную деталь. По его словам, пилот Boeing за несколько секунд до катастрофы менял домашние тапочки на ботинки, поскольку на борту произошла нештатная ситуация.
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В мире , Сергей Дубинский , Леонид Харченко , Олег Пулатов , Игорь Гиркин , Юрий Антипов , Boeing , МИД , РИА Новости , Москва , Нидерланды
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