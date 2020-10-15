Нидерланды отреагировали на решение РФ по делу MH17 

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Нидерланды сожалеют, что Россия приняла решение выйти из трехсторонних консультаций по крушению авиалайнера Boeing, сбитого в небе над Донбассом в 2014 году, заявил министр иностранных дел страны Стеф Блок. Он отметил, что решение Москвы особенно близко к сердцу восприняли родственники жертв трагедии, сообщает РИА Новости.

Ранее, как сообщал «Рамбелр», представители МИД РФ заявили, что участие России в консультациях стало невозможным. Однако дипломаты добавили, что Москва по-прежнему готова разбираться в обстоятельствах катастрофы, но уже исключительно с представителями компетентных органов из Нидерландов.

Стеф Блок, комментируя решение россиян, подчеркнул, что РФ вышла из консультаций в одностороннем порядке.

«Нидерланды глубоко сожалеют об этом решении России», — подчеркнул министр.

По его словам, самые острые чувства по этому поводу испытали родственники погибших, поскольку им стало «особенно больно».

Сергей Дубинский, Boeing , выполнявший рейс «Амстердам — Куала-Лумпур», как сообщал «Рамблер», был сбит в небе над Донбассом в 2014 году. В результате погибли 298 человек. В настоящее время в Гаагском суде обвиняемыми по делу о катастрофе проходят россияне Игорь Гиркин Олег Пулатов , а также украинец Леонид Харченко . По версии следствия, для удара по Boeing был использован зенитно-ракетный комплекс «Бук», стоявший на вооружении в 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС РФ из Курска. Российские военнослужащие утверждают, что выстрел был сделан с территории подконтрольной украинской армии.