В Карабахе сбит азербайджанский штурмовик 

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Заместитель командующего войсками ПВО Армении Гарик Мовсесян заявил, что силы Еревана сбили еще один азербайджанский Су-25. Об этом сообщает Sputnik Армения.

На пресс-конференции днем 15 октября Мовсесян заявил, что армия Армении успешно выполняет свои задачи.

«Буквально за десять минут до пресс-конференции мы сбили еще один атакующий Су-25», — сказал он.

В Армении утверждают, что это уже девятый Су-25 Азербайджана, сбитый армянскими силами. По данным Еревана, с начала обострения в Нагорном Карабахе Баку потерял 180 беспилотников, 546 единиц бронетехники и 21 самолет.

Как сообщал «Рамблер», конфликт между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе возобновился 27 сентября. Стороны обвиняют друг друга в эскалации ситуации.

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике заявили, что Азербайджан первым обстрелял местные населенные пункты из «Градов». Позже власти Армении объявили о наступлении азербайджанцев на Нагорный Карабах.

Руководство Азербайджана обвинило Армению в провокациях и обстреле азербайджанских сел в прифронтовой зоне. Обе стороны конфликта начали сообщать о гибели военнослужащих и жертвах среди мирных жителей.

10 октября по итогам переговоров глав МИД России , Армении и Азербайджана Ереван и Баку объявили гуманитарное перемирие в Нагорном Карабахе.