Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

В Карабахе сбит азербайджанский штурмовик 

Мария Иванова 1 час назад
Заместитель командующего войсками ПВО Армении Гарик Мовсесян заявил, что силы Еревана сбили еще один азербайджанский Су-25. Об этом сообщает Sputnik Армения.
На пресс-конференции днем 15 октября Мовсесян заявил, что армия Армении успешно выполняет свои задачи.

«Буквально за десять минут до пресс-конференции мы сбили еще один атакующий Су-25», — сказал он.

В Ереване сообщили об уничтожении Су-25
В Армении утверждают, что это уже девятый Су-25 Азербайджана, сбитый армянскими силами. По данным Еревана, с начала обострения в Нагорном Карабахе Баку потерял 180 беспилотников, 546 единиц бронетехники и 21 самолет.
Как сообщал «Рамблер», конфликт между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе возобновился 27 сентября. Стороны обвиняют друг друга в эскалации ситуации.
В непризнанной Нагорно-Карабахской республике заявили, что Азербайджан первым обстрелял местные населенные пункты из «Градов». Позже власти Армении объявили о наступлении азербайджанцев на Нагорный Карабах.
Руководство Азербайджана обвинило Армению в провокациях и обстреле азербайджанских сел в прифронтовой зоне. Обе стороны конфликта начали сообщать о гибели военнослужащих и жертвах среди мирных жителей.
10 октября по итогам переговоров глав МИД России, Армении и Азербайджана Ереван и Баку объявили гуманитарное перемирие в Нагорном Карабахе.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что участники конфликта обменяются пленными и телами погибших. Позже Лавров сообщил, что договоренность соблюдается не в полной мере.
Комментарии 19
В мире , Видео , Сергей Лавров , МИД
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Нидерланды отреагировали на решение РФ по делу MH17
Нидерланды отреагировали на решение РФ по делу MH17
В Неве нашли мешки с частями тела
В Неве нашли мешки с частями тела
Лавров проведет переговоры с генсеком СЕ
Лавров проведет переговоры с генсеком СЕ
В Степанакерте произошло несколько взрывов
В Степанакерте произошло несколько взрывов
Видео
Террористы хотели взорвать монумент «Родина-мать» в Волгограде
01:20
Террористы хотели взорвать монумент «Родина-мать» в Волгограде
Происшествия
Суд наказал оскорблявшую детей в приюте соцработницу
00:15
Суд наказал оскорблявшую детей в приюте соцработницу
Происшествия
Убийца школьницы в Домодедове показал, где спрятал ее тело
00:24
Убийца школьницы в Домодедове показал, где спрятал ее тело
Происшествия Криминал
Толкающие сломанный автобус пассажиры попали на видео
00:20
Толкающие сломанный автобус пассажиры попали на видео
Происшествия
Антимасочницу силой вывели из зрительного зала в театре
00:46
Антимасочницу силой вывели из зрительного зала в театре
Происшествия
Опубликовано видео строительства БАМ-2
11:53
Опубликовано видео строительства БАМ-2
В мире
Появилось видео взрыва бомбы времен ВОВ в Польше
00:29
Появилось видео взрыва бомбы времен ВОВ в Польше
В мире
Опубликовано видео манипуляций с презентации Apple
05:00
Опубликовано видео манипуляций с презентации Apple
В мире
Появилось видео подробностей дела Картрайта
01:49
Появилось видео подробностей дела Картрайта
Происшествия
Девушка умерла через несколько дней после свадьбы
01:05
Девушка умерла через несколько дней после свадьбы
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение