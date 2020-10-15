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Россия может потерять Каспийское море 

Артём Кульша 19 минут назад
Россия может лишиться доминирования в Каспийском море в результате конфликта в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает «Свободная пресса».
27 сентября, как сообщал «Рамблер», Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстреле своих позиций, сообщили об ответных обстрелах и ввели военное положение.
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Сегодня «Свободная пресса» сообщила, что сейчас Турция предпринимает более решительные действия в связи с ситуацией в Карабахе, чем Россия. Издание высказало мнение, что это грозит тем, что под видом поддержки Азербайджана Анкара может построить военные базы на Каспийском море, тем самым открыв прямой выход к южным границам России для НАТО.
Появление военных кораблей и самолетов Североатлантического альянса на Каспии усложнит России жизнь тем, что потребует увеличения состава Каспийской флотилии, сил береговой, противоракетной и противовоздушной обороны.

«Если кто-то в России допустит это, его можно будет расстрелять без суда», — считает военный эксперт Яков Кедми.

На прошлой неделе министры иностранных дел Армении и Азербайджана Зограб Мнацаканян и Джейхун Байрамов в ходе переговоров в Москве при посредничестве главы МИД России Сергея Лаврова достигли соглашения о прекращении огня в Карабахе. С тех пор Баку и Ереван неоднократно обвиняли друг друга в его нарушении.
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В мире , Видео , Джейхун Байрамов , Зограб Мнацаканян , Яков Кедми , Сергей Лавров , МИД , ЕС , НАТО
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