Россия может потерять Каспийское море 

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Россия может лишиться доминирования в Каспийском море в результате конфликта в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает «Свободная пресса».

27 сентября, как сообщал «Рамблер», Армения Азербайджан обвинили друг друга в обстреле своих позиций, сообщили об ответных обстрелах и ввели военное положение.

Сегодня «Свободная пресса» сообщила, что сейчас Турция предпринимает более решительные действия в связи с ситуацией в Карабахе, чем Россия. Издание высказало мнение, что это грозит тем, что под видом поддержки Азербайджана Анкара может построить военные базы на Каспийском море, тем самым открыв прямой выход к южным границам России для НАТО

Появление военных кораблей и самолетов Североатлантического альянса на Каспии усложнит России жизнь тем, что потребует увеличения состава Каспийской флотилии, сил береговой, противоракетной и противовоздушной обороны.