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В Лондоне решили ужесточить противокоронавирусные меры 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 1 1 час назад
В Лондоне решили ужесточить противокоронавирусные меры
Фото: Reuters
Британские власти ужесточили карантинные меры в Лондоне из-за роста заболеваемости коронавирусом, сообщил глава минздрава страны Мэтт Хэнкок.

«В Лондоне количество заражений удваивается каждую неделю. Мы должны действовать сейчас, чтобы не вводить более жесткие меры в дальнейшем… В консультациях с мэром и местными властями мы пришли к мнению о том, что Лондон должен быть помещен на уровень «высокий» (второй уровень в шкале)», — цитирует британского министра РИА «Новости».

Новые запреты вводятся в субботу, согласно им, запрещаются встречи не проживающих совместно людей в помещениях и походы в гости. На свежем воздухе люди не могут встречаться группами более шести человек, также рекомендовано отказаться от общественного транспорта и поездок на личном транспорте в случаях, кроме жизненно важной необходимости. В качестве средств передвижения рекомендуются велосипеды и самокаты.
Также подобные ограничения действуют на манчестерскую агломерацию, Чешир, Ланкашир, Дербишир, Западный и Южный Йоркшир, Бирмингем и его окрестности, Лестер, Ньюкасл, Ноттингем и другие города. Вместе с Лондоном ограничения вводятся и в графстве Эссекс.
Хэнкок отметил, что вторая волна коронавируса продолжает нарастать, но власти смогли составить карту распространения заболевания, чтобы вводить ограничения там, где наблюдается рост.

«С учетом этих данных мы можем действовать более адресно (вводить ограничения в отдельных районах). Такой подход позволит предотвратить ущерб для экономики в будущем. И мы можем контролировать коронавирус», — добавил он.

Мэр Лондона Садик Хан отметил, что город переживает критическй момент.

«Вирус стремительно распространяется по городу. У нас просто нет альтернативы (ужесточению карантина). Никто не хочет ограничений, но они нужны, чтобы обеспечить безопасность жителей города», — заявил Хан.

По его мнению, в недалеком будущем в городе будет 100 заболевших на 100 тыс. населения.

«Растет количество госпитализаций, многие пациенты находятся в реанимации. И, что самое грустное, — количество умирающих лондонцев растет ежедневно», — добавил мэр.

Между тем в Финляндии министр по делам местного самоуправления Сирпа Паатеро порекомендовала жителям по возможности переходить на удаленную работу. «Правительство рекомендует всем сотрудникам госсектора работать удаленно, если у них есть такая возможность. Эта же рекомендация касается работников частного сектора», — цитирует финского министра ТАСС.
Также власти начали сокращать количество участников общественных мероприятиях. В некоторых регионах страны порекомендовали их запретить, а в некоторых ограничить число участников до 10.
Ранее лидер британской оппозиции сэр Кир Стармер призвал власти страны ввести национальный локдаун продолжительностью от двух до трех недель.
До этого премьер Британии Борис Джонсон сообщил, что началась вторая волна коронавирусной инфекции, в Англии могут быть приняты самые жесткие ограничительные меры. Он отметил, что думает над тем, чтобы ужесточить ограничения «правила шести» — введенного запрета на любые собрания более шести человек, кроме учебы или рабочих встреч и задумался над введением локдауна в Британии из-за COVID-19.
В Британии уже объявляли об ужесточении мер по борьбе с коронавирусом. Джонсон подтвердил, что правила социального дистанцирования ужесточаются с 14 сентября на фоне роста количества случаев коронавируса.
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Комментарии
В мире , Борис Джонсон , Минздрав РФ , РИА Новости , ИТАР-ТАСС , Лестер , Ноттингем
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