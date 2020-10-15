В ЕС прокомментировали призывную кампанию в Крыму 

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Европейский союз прокомментировал в четверг кампанию по призыву в российскую армию на территории Крыма , назвав ее "частью усилий по подрыву территориальной целостности" Украины

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России . Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

"Это часть продолжающихся усилий по подрыву суверенитета и территориальной целостности Украины", — говорится в письменном заявлении официального представителя ЕС.

По его словам, таким образом Россия пытается интегрировать Крым и Севастополь "в нарушение международного гуманитарного права".

"Европейский союз по-прежнему ожидает, что Россия прекратит нарушения международного права на Крымском полуострове", — говорится в документе.

Европейский представитель напомнил, что в ЕС не признают присоединение Крыма и Севастополя к РФ.