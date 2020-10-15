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Нидерланды оценили решение России выйти из консультаций по MH17 

RT на русском 1 час назад
Глава МИД Нидерландов Стеф Блок отреагировал на решение России выйти из трёхсторонних консультаций по делу о крушении рейса МН17 в небе над Украиной в 2014 году.

«Россия сообщила нам, что в одностороннем порядке решила прекратить переговоры по рейсу MH17. Нидерланды глубоко сожалеют об этом решении России», — говорится в заявлении в Twitter.

Ранее в МИД России возложили ответственность за срыв трёхсторонних консультаций по МН17 на Нидерланды, которые подали жалобу на российскую сторону в Европейский суд по правам человека.
В российском ведомстве подчеркнули, что расценивают такой шаг Гааги как «очередной удар» по двусторонним отношениям и демонстрацию намерения в одностороннем порядке возложить ответственность за авиакатастрофу на Россию.
Названы виновные в срыве расследования по делу MH17
В июле ЕСПЧ зарегистрировал иск Нидерландов против России по делу MH17.
Минюст России заявлял, что Москва отвергает обвинения в причастности к крушению MH17.
Boeing 777, следовавший рейсом МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины. Погибли 283 пассажира и 15 членов экипажа.
RT на русском: последние новости
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В мире , Видео , ЕСПЧ , Boeing , МИД , Минюст РФ
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