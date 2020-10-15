СМИ: Москва сделала ставку на Байдена 

Российские и американские дипломаты по-разному оценили итоги консультаций в Хельсинки по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), что может говорить об уверенности Москвы в победе на президентских выборах в США Джо Байдена . Об этом пишет финское издание Helsingin Sanomat.

Как сообщал «Рамблер», со 2 февраля 2019 года США приостановили свое участие в договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), заявив, что Россия не выполняет свои обязательства. Президент США Дональд Трамп заявлял, что Штаты могут заключить новый договор о разоружении вместо ДРСМД. В новое соглашение они хотят вовлечь не только Россию, но и Китай. При этом, несмотря на то, что срок действия в начале 2021 года истекает срок действия и СНВ-3, США и Россия пока не договорились о его продлении.

Финские эксперты отметили, что накануне президентских выборов в США Дональд Трамп смягчил свою позицию по договору, рассчитывая подписать документ в ближайшее время. Так, американский лидер уже не настаивает на непременном включении Китая в число участников соглашения, предлагая «рамочный документ», оставляющий для Пекина возможность присоединиться в будущем.

Однако жесткая позиция Рябкова говорит о том, что Москва прогнозирует проигрыш Трампа на выборах и намерена договариваться по СНВ-3 с его основным соперником Джо Байденом, уверены эксперты.

Срок действия договора СНВ-3 истекает в феврале 2021 года. Инаугурация избранного президента США состоится 20 января 2021 года. Если Джо Байден выиграет выборы, то у него будет время на продление СНВ-3, утверждает издание.