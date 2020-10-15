Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

СМИ: Москва сделала ставку на Байдена 

Алиса Селезнёва 47 минут назад
СМИ: Москва сделала ставку на Байдена
Фото: ТАСС
Российские и американские дипломаты по-разному оценили итоги консультаций в Хельсинки по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), что может говорить об уверенности Москвы в победе на президентских выборах в США Джо Байдена. Об этом пишет финское издание Helsingin Sanomat.
Как сообщал «Рамблер», со 2 февраля 2019 года США приостановили свое участие в договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), заявив, что Россия не выполняет свои обязательства. Президент США Дональд Трамп заявлял, что Штаты могут заключить новый договор о разоружении вместо ДРСМД. В новое соглашение они хотят вовлечь не только Россию, но и Китай. При этом, несмотря на то, что срок действия в начале 2021 года истекает срок действия и СНВ-3, США и Россия пока не договорились о его продлении.
После консультаций в Хельсинки представитель США на переговорах по продлению СНВ-3 Маршалл Биллингсли сообщил, что достигнута «принципиальная договоренность». Однако российский представитель Сергей Рябков высказал мнение, что администрация США «выдает желаемое за действительное», пишет Helsingin Sanomat.
Финские эксперты отметили, что накануне президентских выборов в США Дональд Трамп смягчил свою позицию по договору, рассчитывая подписать документ в ближайшее время. Так, американский лидер уже не настаивает на непременном включении Китая в число участников соглашения, предлагая «рамочный документ», оставляющий для Пекина возможность присоединиться в будущем.
Однако жесткая позиция Рябкова говорит о том, что Москва прогнозирует проигрыш Трампа на выборах и намерена договариваться по СНВ-3 с его основным соперником Джо Байденом, уверены эксперты.
Срок действия договора СНВ-3 истекает в феврале 2021 года. Инаугурация избранного президента США состоится 20 января 2021 года. Если Джо Байден выиграет выборы, то у него будет время на продление СНВ-3, утверждает издание.
Видео дня. Миллиарды бывшего министра нашли на счетах за границей
Комментарии 1
В мире , Политика , Сергей Рябков , Маршалл Биллингсли , Джозеф Байден , Дональд Трамп , Администрация США , Москва , США , Хельсинки
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Новый премьер Киргизии высказался о авиабазе РФ
Новый премьер Киргизии высказался о авиабазе РФ
Тело российской школьницы нашли в канализации
Тело российской школьницы нашли в канализации
«Грудь натуральная»: жена Цекало поделилась откровенным фото
«Грудь натуральная»: жена Цекало поделилась откровенным фото
Путину позвонил наследный принц Саудовской Аравии
Путину позвонил наследный принц Саудовской Аравии
Видео
Террористы хотели взорвать монумент «Родина-мать» в Волгограде
01:20
Террористы хотели взорвать монумент «Родина-мать» в Волгограде
Происшествия
Суд наказал оскорблявшую детей в приюте соцработницу
00:15
Суд наказал оскорблявшую детей в приюте соцработницу
Происшествия
Убийца школьницы в Домодедове показал, где спрятал ее тело
00:24
Убийца школьницы в Домодедове показал, где спрятал ее тело
Происшествия Криминал
Толкающие сломанный автобус пассажиры попали на видео
00:20
Толкающие сломанный автобус пассажиры попали на видео
Происшествия
Антимасочницу силой вывели из зрительного зала в театре
00:46
Антимасочницу силой вывели из зрительного зала в театре
Происшествия
Опубликовано видео строительства БАМ-2
11:53
Опубликовано видео строительства БАМ-2
В мире
Появилось видео взрыва бомбы времен ВОВ в Польше
00:29
Появилось видео взрыва бомбы времен ВОВ в Польше
В мире
Опубликовано видео манипуляций с презентации Apple
05:00
Опубликовано видео манипуляций с презентации Apple
В мире
Появилось видео подробностей дела Картрайта
01:49
Появилось видео подробностей дела Картрайта
Происшествия
Девушка умерла через несколько дней после свадьбы
01:05
Девушка умерла через несколько дней после свадьбы
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение