СМИ: Москва сделала ставку на Байдена 

Российские и американские дипломаты по-разному оценили итоги консультаций в Хельсинки по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), что может говорить об уверенности Москвы в победе на президентских выборах в США Джо Байдена. Об этом пишет финское издание Helsingin Sanomat.
Как сообщал «Рамблер», со 2 февраля 2019 года США приостановили свое участие в договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), заявив, что Россия не выполняет свои обязательства. Президент США Дональд Трамп заявлял, что Штаты могут заключить новый договор о разоружении вместо ДРСМД. В новое соглашение они хотят вовлечь не только Россию, но и Китай. При этом, несмотря на то, что срок действия в начале 2021 года истекает срок действия и СНВ-3, США и Россия пока не договорились о его продлении.
После консультаций в Хельсинки представитель США на переговорах по продлению СНВ-3 Маршалл Биллингсли сообщил, что достигнута «принципиальная договоренность». Однако российский представитель Сергей Рябков высказал мнение, что администрация США «выдает желаемое за действительное», пишет Helsingin Sanomat.
Финские эксперты отметили, что накануне президентских выборов в США Дональд Трамп смягчил свою позицию по договору, рассчитывая подписать документ в ближайшее время. Так, американский лидер уже не настаивает на непременном включении Китая в число участников соглашения, предлагая «рамочный документ», оставляющий для Пекина возможность присоединиться в будущем.
Однако жесткая позиция Рябкова говорит о том, что Москва прогнозирует проигрыш Трампа на выборах и намерена договариваться по СНВ-3 с его основным соперником Джо Байденом, уверены эксперты.
Срок действия договора СНВ-3 истекает в феврале 2021 года. Инаугурация избранного президента США состоится 20 января 2021 года. Если Джо Байден выиграет выборы, то у него будет время на продление СНВ-3, утверждает издание.