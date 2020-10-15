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Зеленский намерен встретиться с Эрдоганом 16 октября 

Газета.Ru и ещё 2 34 минуты назад
Зеленский намерен встретиться с Эрдоганом
Фото: Reuters
В пятницу, 16 октября, украинский президент Владимир Зеленский отправится в Турцию с рабочим визитом. Об этом пишет "Страна.ua" со ссылкой на пресс-службу Офиса Зеленского.
Во время поездки президент встретится с главой республики Реджепом Тайипом Эрдоганом в Стамбуле, сообщили в пресс-службе.
Уточняется, что на встрече Зеленский планирует обсудить с Эрдоганом широкий спектр вопросов взаимоотношений между Украиной и Турцией, а также подписание ряда двусторонних документов.
Ранее стороны договорились об углубленном сотрудничестве в космической отрасли.
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В мире , Ближний Восток , Конфликты , Украина , Реджеп Эрдоган , Владимир Зеленский , Турция
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