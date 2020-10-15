Зеленский намерен встретиться с Эрдоганом

В пятницу, 16 октября, украинский президент Владимир Зеленский отправится в Турцию с рабочим визитом. Об этом пишет "Страна.ua" со ссылкой на пресс-службу Офиса Зеленского.

Во время поездки президент встретится с главой республики Реджепом Тайипом Эрдоганом в Стамбуле, сообщили в пресс-службе.

Уточняется, что на встрече Зеленский планирует обсудить с Эрдоганом широкий спектр вопросов взаимоотношений между Украиной и Турцией, а также подписание ряда двусторонних документов.

Ранее стороны договорились об углубленном сотрудничестве в космической отрасли.