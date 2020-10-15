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Тихановская поддержала белорусских студентов 

Общественная служба новостей 3 часа назад
Тихановская поддержала белорусских студентов
Фото: РИА Новости
Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская обратилась к студентам и преподавателям республики. Запись выложена в ее официальном канале в Telegram.

«Вам никто не должен диктовать, как себя вести, о чем мечтать и к чему стремиться, — это ваша страна, вы прямо сейчас строите ее для себя и своего будущего», — сказала она ученикам.

Их наставникам Тихановская заявила: «Как преподаватели, вы должны поддерживать и защищать студентов. Вы должны публично заявить о недопустимости любого насилия в отношении студентов и работников вузов».
Ранее оппозиционерка выдвинула ультиматум действующему главе государства Александру Лукашенко. Об этом информирует ее пресс-служба в Telegram-канале.
Во-первых, она потребовала, чтобы Лукашенко объявил о своем уходе с поста президента. Во-вторых, полностью должно прекратиться насилие на улицах. В третьих, необходимо освободить всех политзаключенных. Срок — до 25 октября, иначе «начнутся забастовки на всех предприятиях, блокировка дорог и обвал продаж в государственных магазинах».
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Комментарии
В мире , Образование , СНГ , Светлана Тихановская , Александр Лукашенко
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