Оценена вероятность ядерной войны 

Учения Германии и стран НАТО по применению ядерного оружия отражают напряженную обстановку в мире, однако о реальной угрозе третьей мировой войны речи не идет. Об этом URA.RU заявил военный эксперт, полковник запаса Андрей Кошкин

«Рамблер» писал, что ранее немецкое издание Bild сообщило о подготовке Германии к ядерной войне. Вместе с союзниками по НАТО немецкие военные приняли участие в тайных учениях «Стойкий полдень», в ходе которых отрабатывалось применение ядерного оружия. Bild назвало вероятность начала ядерной войны в настоящее время наиболее высокой за три последних десятилетия, объяснив это выходом США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

По словам эксперта, в Германии осваивают новую управляемую бомбу.

«Больше чем уверен, что это плановая подготовка, в которой задействовано совершенствование новых модификаций ядерного оружия», — заявил Кошкин.

По его словам, учения могут быть связаны с тем, что США начали снабжать европейские страны ядерными припасами и учить их применять.

«Они хотят развязать себе руки и в ближайшем будущем распределить по европейскому континенту ракеты средней дальности», — уверен эксперт.