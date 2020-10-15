Оценена вероятность ядерной войны 

Учения Германии и стран НАТО по применению ядерного оружия отражают напряженную обстановку в мире, однако о реальной угрозе третьей мировой войны речи не идет. Об этом URA.RU заявил военный эксперт, полковник запаса Андрей Кошкин.
«Рамблер» писал, что ранее немецкое издание Bild сообщило о подготовке Германии к ядерной войне. Вместе с союзниками по НАТО немецкие военные приняли участие в тайных учениях «Стойкий полдень», в ходе которых отрабатывалось применение ядерного оружия. Bild назвало вероятность начала ядерной войны в настоящее время наиболее высокой за три последних десятилетия, объяснив это выходом США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.
По словам эксперта, в Германии осваивают новую управляемую бомбу.
«Больше чем уверен, что это плановая подготовка, в которой задействовано совершенствование новых модификаций ядерного оружия», — заявил Кошкин.
По его словам, учения могут быть связаны с тем, что США начали снабжать европейские страны ядерными припасами и учить их применять.
«Они хотят развязать себе руки и в ближайшем будущем распределить по европейскому континенту ракеты средней дальности», — уверен эксперт.
В июне президент России Владимир Путин подписал документ «Основы государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания». В нем сказано, что соответствующая политика носит оборонительный характер, а в случае возникновения военного конфликта будет направлена на его прекращение на приемлемых для России условиях.