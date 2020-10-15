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«Осенью будет хуже»: Гейтс призвал носить защитные маски 

Газета.Ru и ещё 3 6 часов назад
Билл Гейтс предупредил об ухудшении ситуации с COVID-19
Фото: Reuters
Сооснователь Microsoft и филантроп Билл Гейтс дал интервью Politico, заявив о том, что люди должны быть готовы к ухудшению ситуации с коронавирусом.

«Осенью будет хуже, чем летом», — предупредил Гейтс, отметив, что статистика по ежедневным заражениям уже ползет вверх.

По словам миллиардера, когда наступят осенние холода, есть шанс, что распространение COVID-19 ускорится.
Он добавил, что новые инструменты для борьбы с коронавирусом, такие как лекарства и вакцины, появятся в широком доступе не раньше, чем в первой половине следующего года, а до того момента людям придется соблюдать дисциплину.
«Все, что нам остается, это вести себя правильно — носить маски, избегать мест публичного скопления людей, соблюдать социальную дистанцию и мыть руки», — заявил Билл Гейтс.

По его словам, все очень устали как от коронавируса, так и от плохих новостей о пандемии, но ношение защитных масок действительно помогает снизить количество летальных исходов в стране.

В интервью Билл Гейтс признал, что правительство США смогло обеспечить населению «крупные» финансовые выплаты в самом начале пандемии, но при этом предприняло недостаточные меры, чтобы снизить количество заражений.

Как заявил миллиардер, в плане отслеживания контактов заболевших и объемах тестирования на COVID-19 Соединенные штаты находятся позади многих стран.

Также Гейтс отметил, что в настоящее время американские власти «совершают нападки на лучших ученых страны» и «подрывая доверие к человеку с наибольшим опытом», имея в виду американского инфекциониста, доктора Энтони Фаучи.
Известно, что с самого начала пандемии президент США Дональд Трамп игнорировал советы от ведущих экспертов в сфере здравоохранения. Кроме того, он публично выражал сомнение касательно того, что Фаучи обладает достаточным авторитетом, чтобы давать рекомендации о COVID-19.
Когда Гейтса попросили оценить усилия конкретно администрации президента Трампа в борьбе с коронавирусом, он раскритиковал власть за нежелание признавать свои ошибки.
В начале текущей недели сооснователь Microsoft назвал каналу NBC News единственный эффективный способ покончить с коронавирусом. По его словам, единственным способом вернуться к «доковидным» временам является повсеместная вакцинация.

«Единственный способ, после которого жизнь людей вернется в нормальное русло — это создание суперэффективной и доступной вакцины», — утверждает Гейтс.

По его словам, большая часть вакцин получит все необходимые разрешения и выйдет в массовое производство в начале 2021 года.
«Данные третьей фазы испытаний являются ключевыми, особенно с точки зрения безопасности пациента — мы должны убедиться, что у вакцины нет побочных эффектов», — заявил филантроп. Он добавил, что эффективность разных вакцин может варьироваться от 50% до 80-90%. При этом некоторые из них могут вообще не сработать.
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В мире , Билл Гейтс , Дональд Трамп , Энтони Фаучи , Администрация Президента РФ , Microsoft , телеканал NBC
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