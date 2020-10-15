Лукашенко: без внешнего влияния протестов бы не было

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с генеральным секретарем ОДКБ Станиславом Засем заявил, что за протестами в Минске стоят внешние силы.
«Главная причина — внешняя. Не было бы внешнего давления и влияния, никогда бы этого в Беларуси не было. Хотя мы уже переживали всякое. Но тогда влияние извне было минимальным, а сейчас они закусили удила прилично. Но справимся. Белорусы — люди умные, разберутся в этом плане», — приводит его слова БелТА.
Ранее главный редактор журнала Национальная оборона, директор Центра анализа мировой торговли оружием Игорь Коротченко призвал Лукашенко решительно бороться с попытками организовать «цветную революцию» в его стране.