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Лукашенко о протестах: без внешнего влияния ничего бы не было 

Свободная пресса и ещё 1 59 минут назад
Лукашенко: без внешнего влияния протестов бы не было
Фото: РИА Новости
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с генеральным секретарем ОДКБ Станиславом Засем заявил, что за протестами в Минске стоят внешние силы.

«Главная причина — внешняя. Не было бы внешнего давления и влияния, никогда бы этого в Беларуси не было. Хотя мы уже переживали всякое. Но тогда влияние извне было минимальным, а сейчас они закусили удила прилично. Но справимся. Белорусы — люди умные, разберутся в этом плане», — приводит его слова БелТА.

Ранее главный редактор журнала Национальная оборона, директор Центра анализа мировой торговли оружием Игорь Коротченко призвал Лукашенко решительно бороться с попытками организовать «цветную революцию» в его стране.
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В мире , Игорь Коротченко , Александр Лукашенко , Минск
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