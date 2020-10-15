В Степанакерте произошло несколько взрывов 

Несколько взрывов были слышны в столице Нагорно-Карабахской Республики Степанакерте днём 15 октября. Об этом сообщает «Sputnik Армения ».

В городе не включалась сирена воздушной тревоги. По предварительным данным, несколько беспилотников ВС Азербайджана могли быть сбиты неподалеку от города. Также есть предположение, что они успели нанести удары.

Ранее город подвергался обстрелу вечером и ночью 10 октября, в день, когда вступило в силу перемирие между Арменией и Азербайджаном.