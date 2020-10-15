Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

В Степанакерте произошло несколько взрывов 

ИА Regnum и ещё 1 20 минут назад
В Степанакерте произошло несколько взрывов
Фото: РИА Новости
Несколько взрывов были слышны в столице Нагорно-Карабахской Республики Степанакерте днём 15 октября. Об этом сообщает «Sputnik Армения».
В городе не включалась сирена воздушной тревоги. По предварительным данным, несколько беспилотников ВС Азербайджана могли быть сбиты неподалеку от города. Также есть предположение, что они успели нанести удары.
Ранее город подвергался обстрелу вечером и ночью 10 октября, в день, когда вступило в силу перемирие между Арменией и Азербайджаном.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее представитель министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян проинформировал о тяжёлых и упорных боях на южном направлении линии соприкосновения в Карабахе.
Видео дня. Миллиарды бывшего министра нашли на счетах за границей
ИА Regnum: последние новости
Зеленский посетит Турцию 16 октября Зеленский посетит Турцию 16 октября Алиев заявил, что Азербайджан не использует наёмников в Нагорном Карабахе Алиев заявил, что Азербайджан не использует наёмников в Нагорном Карабахе Распадётся ли союз Турции и США Распадётся ли союз Турции и США
В мире , Армия , Кавказ , Война, Карабах , Арцрун Ованнисян , ИА Sputnik , Армения
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Новый премьер Киргизии высказался о авиабазе РФ
Новый премьер Киргизии высказался о авиабазе РФ
Боровшиеся с трехметровой рыбой подростки попали на видео
Боровшиеся с трехметровой рыбой подростки попали на видео
«Ты ни фига не герой»: губернатор жестко отчитал мэра
«Ты ни фига не герой»: губернатор жестко отчитал мэра
Названа истинная причина ухода Жванецкого со сцены
Названа истинная причина ухода Жванецкого со сцены
Видео
Террористы хотели взорвать монумент «Родина-мать» в Волгограде
01:20
Террористы хотели взорвать монумент «Родина-мать» в Волгограде
Происшествия
Суд наказал оскорблявшую детей в приюте соцработницу
00:15
Суд наказал оскорблявшую детей в приюте соцработницу
Происшествия
Убийца школьницы в Домодедове показал, где спрятал ее тело
00:24
Убийца школьницы в Домодедове показал, где спрятал ее тело
Происшествия Криминал
Толкающие сломанный автобус пассажиры попали на видео
00:20
Толкающие сломанный автобус пассажиры попали на видео
Происшествия
Антимасочницу силой вывели из зрительного зала в театре
00:46
Антимасочницу силой вывели из зрительного зала в театре
Происшествия
Опубликовано видео строительства БАМ-2
11:53
Опубликовано видео строительства БАМ-2
В мире
Появилось видео взрыва бомбы времен ВОВ в Польше
00:29
Появилось видео взрыва бомбы времен ВОВ в Польше
В мире
Опубликовано видео манипуляций с презентации Apple
05:00
Опубликовано видео манипуляций с презентации Apple
В мире
Появилось видео подробностей дела Картрайта
01:49
Появилось видео подробностей дела Картрайта
Происшествия
Девушка умерла через несколько дней после свадьбы
01:05
Девушка умерла через несколько дней после свадьбы
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение